Стрільба, топографія, медицина та саперна справа: на Волині провели стрілецький день





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Зокрема, 21 травня на стрільбищі військової частини у місті Володимир-Волинський провели збори, аби військові відточували свою майстерність, щоб у будь-який момент бути готовими до захисту територіальної цілісності України.



Відтак, такі заняття проводять щомісяця, однак цього разу захід залучив більше учасників і пройшов маcштабніше у зв’язку із Днем резервіста України, який відзначали 18 травня. Участь у військовій підготовці взяли понад 200 військовозобов’язаних територіальної оборони та резервістів області. До занять долучилися також представники обласної та районної влади, місцевого самоврядування і вихованці Волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.







Заступник голови облдержадміністрації Анатолій Костик зауважив, що у зв’язку із реорганізацією районів у області залучили й голів новоутворених РДА, а в майбутньому планують ще залучити представників територіальних громад задля ефективної співпраці.



«Стрілецькі дні проводять на Волині уже не вперше і їхню важливість не можна недооцінювати. Ми хочемо, щоб був мир, але зважаючи на ситуацію в країні повинні бути готові до формування об’єднань військово-підготовлених осіб. Ми зобов’язані знати, що потрібно робити кожному з нас, коли стоїть питання оборони своєї держави», – підкреслив заступник голови ОДА.







Слід зазначити, що у рамках заходу відбулася експозиція військової та іншої техніки. Також присутні виконували завдання із вогневої підготовки. Так, кожен стріляв із автомата і ручного кулемета Калашникова та пістолета Макарова.

За підсумками стрілецького дня відзначили тих, хто продемонстрував кращі результати навиків володіння стрілецькою зброєю, технікою, виконував функціональні обов’язки та завдання за призначенням.









Також Анатолій Костик вручив Почесні грамоти обласної державної адміністрації працівникам Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні:



– вчителю зі спорту (тренеру-викладачеві) – Михайлу Гонікману;

– заступнику начальника ліцею із навчально-спортивної роботи – Олександру Іванову;

– керівнику з фізичного виховання – Василеві Хом’яку.



Окрім цього, оголошено подяку голови обласної державної адміністрації:

– старшому лейтенантові резерву, заступнику командира з морально-психологічного забезпечення військової частини А7062 – Володимиру Данилюку;

– майорові резерву, заступнику командира військової частини А7062 з озброєння, начальнику технічної частини – Олександру Згонику.



Слід відзначити, що й нагородили команду ліцеїстів Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні за перемогу у Всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді, яка відбулася 11-15 травня 2021 року у Харкові.



Після підбиття підсумків для присутніх відбувся концерт.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тактична медицина, військова топографія, саперна справа, стрільба зі зброї: у Волинській області відбувся Єдиний всеукраїнський стрілецький день.Про це повідомляє Волинська ОДА.Зокрема, 21 травня на стрільбищі військової частини у місті Володимир-Волинський провели збори, аби військові відточували свою майстерність, щоб у будь-який момент бути готовими до захисту територіальної цілісності України.Відтак, такі заняття проводять щомісяця, однак цього разу захід залучив більше учасників і пройшов маcштабніше у зв’язку із Днем резервіста України, який відзначали 18 травня. Участь у військовій підготовці взяли понад 200 військовозобов’язаних територіальної оборони та резервістів області. До занять долучилися також представники обласної та районної влади, місцевого самоврядування і вихованці Волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.Заступник голови облдержадміністраціїзауважив, що у зв’язку із реорганізацією районів у області залучили й голів новоутворених РДА, а в майбутньому планують ще залучити представників територіальних громад задля ефективної співпраці.«Стрілецькі дні проводять на Волині уже не вперше і їхню важливість не можна недооцінювати. Ми хочемо, щоб був мир, але зважаючи на ситуацію в країні повинні бути готові до формування об’єднань військово-підготовлених осіб. Ми зобов’язані знати, що потрібно робити кожному з нас, коли стоїть питання оборони своєї держави», – підкреслив заступник голови ОДА.Слід зазначити, що у рамках заходу відбулася експозиція військової та іншої техніки. Також присутні виконували завдання із вогневої підготовки. Так, кожен стріляв із автомата і ручного кулемета Калашникова та пістолета Макарова.За підсумками стрілецького дня відзначили тих, хто продемонстрував кращі результати навиків володіння стрілецькою зброєю, технікою, виконував функціональні обов’язки та завдання за призначенням.Також Анатолій Костик вручив Почесні грамоти обласної державної адміністрації працівникам Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні:– вчителю зі спорту (тренеру-викладачеві) –– заступнику начальника ліцею із навчально-спортивної роботи –– керівнику з фізичного виховання –Окрім цього, оголошено подяку голови обласної державної адміністрації:– старшому лейтенантові резерву, заступнику командира з морально-психологічного забезпечення військової частини А7062 –– майорові резерву, заступнику командира військової частини А7062 з озброєння, начальнику технічної частини –Слід відзначити, що й нагородили команду ліцеїстів Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні за перемогу у Всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді, яка відбулася 11-15 травня 2021 року у Харкові.Після підбиття підсумків для присутніх відбувся концерт.

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