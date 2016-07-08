Як за Україну на «Євробаченні» проголосували глядачі різних країн. ЦИФРИ

став італійський гурт Måneskin з піснею “Zitti E Buoni”, 5-е підсумкове і друге серед телеглядачів Європи і Австралії — отримали представники України, гурт Go_A з піснею “Шум”.



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За підсумками голосування глядачів і журі італійці отримали в сумі 524 бали, випередивши на 25 балів найближчого переслідувача — Францію. Востаннє Італія перемагала на Євробаченні в 1990 році. В цілому ж це її третє золото.



“Це неймовірно, ми не очікували цього, і ми дуже щасливі!”, — сказала на прес-конференції бас-гітаристка Вікторія Де Анжеліс.



Музиканти подякували шанувальникам і глядачам, які віддали за них голоси, і повідомили, що до кінця року випустять новий альбом, а на грудень запланували тур. Зазначимо, що вокаліст італійської групи Даміано Давид — назвав Україну найкращим суперником в цьому році.



Виступ переможців — Італії:







Голосування глядачів за Україну



За український колектив Go_A з піснею “Шум” — віддали голоси глядачі всіх країн-учасниць музичного форуму. Зокрема від глядачів Україна отримала:



1 бал від: Данії та Мальти

2 бали від: Швейцарії

4 бали від: Німеччини, Великої Британії, Албанії, Швеції, Північної Македонії

5 балів від: Норвегії, Нідерландів, Сан-Марино, Греції та Естонії

6 балів від: Іспанії, Грузії, Латвії, Кіпру та Болгарії

7 балів від: Словенії, Австрії, Росії та Румунії

8 балів від: Ірландії, Азербайджану, Сербії, Хорватії та Ісландії

10 балів від: Австралії, Португалії, Фінляндії, Молдови, Чехії та Бельгії

12 балів (максимальна кількість) від: Ізраїлю, Франції, Італії, Польщі та Литви.



Додамо, що вперше за Україну проголосували телеглядачі всіх країн-учасниць Євробачення, чого не було і в переможні для країни 2004 і 2016 роки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Переможцем музичного конкурсу Євробачення-2021, 5-е підсумкове і друге серед телеглядачів Європи і Австралії — отримали представники України, гурт Go_A з піснею “Шум”.Видання УНН зібрало дані про голосування телеглядачів.За підсумками голосування глядачів і журі італійці отримали в сумі 524 бали, випередивши на 25 балів найближчого переслідувача — Францію. Востаннє Італія перемагала на Євробаченні в 1990 році. В цілому ж це її третє золото.“Це неймовірно, ми не очікували цього, і ми дуже щасливі!”, — сказала на прес-конференції бас-гітаристка Вікторія Де Анжеліс.Музиканти подякували шанувальникам і глядачам, які віддали за них голоси, і повідомили, що до кінця року випустять новий альбом, а на грудень запланували тур. Зазначимо, що вокаліст італійської групи Даміано Давид — назвав Україну найкращим суперником в цьому році.Виступ переможців — Італії:За український колектив Go_A з піснею “Шум” — віддали голоси глядачі всіх країн-учасниць музичного форуму. Зокрема від глядачів Україна отримала:1 бал від: Данії та Мальти2 бали від: Швейцарії4 бали від: Німеччини, Великої Британії, Албанії, Швеції, Північної Македонії5 балів від: Норвегії, Нідерландів, Сан-Марино, Греції та Естонії6 балів від: Іспанії, Грузії, Латвії, Кіпру та Болгарії7 балів від: Словенії, Австрії, Росії та Румунії8 балів від: Ірландії, Азербайджану, Сербії, Хорватії та Ісландії10 балів від: Австралії, Португалії, Фінляндії, Молдови, Чехії та Бельгії12 балів (максимальна кількість) від: Ізраїлю, Франції, Італії, Польщі та Литви.Додамо, що вперше за Україну проголосували телеглядачі всіх країн-учасниць Євробачення, чого не було і в переможні для країни 2004 і 2016 роки.

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