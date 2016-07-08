Як за Україну на «Євробаченні» проголосували глядачі різних країн. ЦИФРИ
Сьогодні, 15:19
Переможцем музичного конкурсу Євробачення-2021 став італійський гурт Måneskin з піснею “Zitti E Buoni”, 5-е підсумкове і друге серед телеглядачів Європи і Австралії — отримали представники України, гурт Go_A з піснею “Шум”.
Видання УНН зібрало дані про голосування телеглядачів.
За підсумками голосування глядачів і журі італійці отримали в сумі 524 бали, випередивши на 25 балів найближчого переслідувача — Францію. Востаннє Італія перемагала на Євробаченні в 1990 році. В цілому ж це її третє золото.
“Це неймовірно, ми не очікували цього, і ми дуже щасливі!”, — сказала на прес-конференції бас-гітаристка Вікторія Де Анжеліс.
Музиканти подякували шанувальникам і глядачам, які віддали за них голоси, і повідомили, що до кінця року випустять новий альбом, а на грудень запланували тур. Зазначимо, що вокаліст італійської групи Даміано Давид — назвав Україну найкращим суперником в цьому році.
Виступ переможців — Італії:
Голосування глядачів за Україну
За український колектив Go_A з піснею “Шум” — віддали голоси глядачі всіх країн-учасниць музичного форуму. Зокрема від глядачів Україна отримала:
1 бал від: Данії та Мальти
2 бали від: Швейцарії
4 бали від: Німеччини, Великої Британії, Албанії, Швеції, Північної Македонії
5 балів від: Норвегії, Нідерландів, Сан-Марино, Греції та Естонії
6 балів від: Іспанії, Грузії, Латвії, Кіпру та Болгарії
7 балів від: Словенії, Австрії, Росії та Румунії
8 балів від: Ірландії, Азербайджану, Сербії, Хорватії та Ісландії
10 балів від: Австралії, Португалії, Фінляндії, Молдови, Чехії та Бельгії
12 балів (максимальна кількість) від: Ізраїлю, Франції, Італії, Польщі та Литви.
Додамо, що вперше за Україну проголосували телеглядачі всіх країн-учасниць Євробачення, чого не було і в переможні для країни 2004 і 2016 роки.
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Видання УНН зібрало дані про голосування телеглядачів.
За підсумками голосування глядачів і журі італійці отримали в сумі 524 бали, випередивши на 25 балів найближчого переслідувача — Францію. Востаннє Італія перемагала на Євробаченні в 1990 році. В цілому ж це її третє золото.
“Це неймовірно, ми не очікували цього, і ми дуже щасливі!”, — сказала на прес-конференції бас-гітаристка Вікторія Де Анжеліс.
Музиканти подякували шанувальникам і глядачам, які віддали за них голоси, і повідомили, що до кінця року випустять новий альбом, а на грудень запланували тур. Зазначимо, що вокаліст італійської групи Даміано Давид — назвав Україну найкращим суперником в цьому році.
Виступ переможців — Італії:
Голосування глядачів за Україну
За український колектив Go_A з піснею “Шум” — віддали голоси глядачі всіх країн-учасниць музичного форуму. Зокрема від глядачів Україна отримала:
1 бал від: Данії та Мальти
2 бали від: Швейцарії
4 бали від: Німеччини, Великої Британії, Албанії, Швеції, Північної Македонії
5 балів від: Норвегії, Нідерландів, Сан-Марино, Греції та Естонії
6 балів від: Іспанії, Грузії, Латвії, Кіпру та Болгарії
7 балів від: Словенії, Австрії, Росії та Румунії
8 балів від: Ірландії, Азербайджану, Сербії, Хорватії та Ісландії
10 балів від: Австралії, Португалії, Фінляндії, Молдови, Чехії та Бельгії
12 балів (максимальна кількість) від: Ізраїлю, Франції, Італії, Польщі та Литви.
Додамо, що вперше за Україну проголосували телеглядачі всіх країн-учасниць Євробачення, чого не було і в переможні для країни 2004 і 2016 роки.
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Коментарі 1
назвати ту всю хєрню піснями, але ми найкращі
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