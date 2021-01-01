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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу

Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу
За останню добу на Волині зареєстрували 100 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 7, медпрацівників — 5).

Одужало за добу – 304 особи, летальних випадків – 1, - пише Волинський лабораторний центр.

Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 60996 підтверджених випадків COVID-19, з них 3171 - у дітей та 3568 - у медичних працівників. Одужало 56 652 особи, з них 2762 дитини та 3277 медичних працівників. 1138 випадків хвороби завершилося летально, в тому числі померло 29 медиків.

Кількість активних хворих – 3206.

Розподіл випадків:

Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу

За період епідемічного спостереження зареєстрували 68264 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 100 повідомлень про підозру на COVID-19.

Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 240281 особу. За минулу добу обстежили – 693 особи, в тому числі в тому числі лабораторіями закладів охорони здоров’я – 41 та приватними лабораторіями – 240.

Проти COVID-19 за добу 26 травня 2021 року провели 301 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в області проти COVID-19 одну дозу вакцини отримали – 27101 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2212 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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