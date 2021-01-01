У Черкасах чоловік перед смертю заповів чималі статки церкві: його донька тепер хоче судитися. ВІДЕО

Віра Шотник через суд хоче скасувати батьків заповіт на користь греко-католицької парафії. Успадкувати все майно мала вона, але по смерті батька з'ясувала, що перший заповіт на її користь уже не чинний. Бо є інший.



Про це йдеться в сюжеті



У колишню кімнату свого батька жінка хотіла переселити доньку-школярку.



Ці шістдесят квадратних метрів колись отримала мама Віри. По смерті мами - квартиру навпіл ділила з батьком Федором Шотніком. Але ще за життя обох батьків - усе майно було переписано на Віру.



Та коли Віра намагалася вступити в спадщину - їй указали на двері. Усе майно - пів квартири та депозити - переписано на церкву.



Священик греко-католицької церкви Юліан Шеремета каже, що Федір Шотнік (нині покійний) кілька разів був у храмі і якось сам підійшов до нього зі щедрою пропозицією.



"Каже, я хочу зробити цей заповіт. Я його запитав за родину. Він зізнався, що з ними у поганих стосунках. Я консультувався з владикою ... І було сказано, що якщо людині зручно, то ніщо не має права заборонити людині дати на церкву", - говорить він.



Донька Федора Шотніка поганих стосунків із батьком не заперечує. По смерті матері ситуація лише погіршилася. Але каже, що й батько її ніколи ревним вірянином не був.



"Так набожні люди себе не поводять. У нього були приступи агресії. Мені здається, що Шеремета просто скористався ситуацією ...дідом, який був психічно не врівноваженим: то агресивний, то нормальний, то десь заблудить, то просвітлення є", - упевнена жінка.



Через півроку як її батько захворів і не виходив із дому - на порозі квартири з'явився отець Юліан.



"Він ходив, тому що заповіт на руках і він не знайомився зі мною - шо це за сім'я, як ми живем з батьком. Він просто ходив і дивився, чи батько живий, бо у нього заповіт на руках і йому треба не просрочити півроку", - говорить Віра.



Своєю чергою священик постійно наголошує, що спадок отримує не він, а парафія. Донька хоч, і говорить про серйозні проблеми зі здоров'ям, але на обліку в психдиспансері її батько не стояв.





Практика оскарження заповітів не велика і фактично не реальна. Хіба рідні доведуть, що людина на час складання заповіту приймала ліки, які могли впливати на розуміння ситуації. Нотаріус Ірина Петрова каже, що адекватність людини перевіряють хоч і візуально, але ретельно.



Як парафія розпорядиться майном - половиною квартири і, за словами панотця, понад пів мільйоном гривень на депозиті - церковники ще не знають.



Греко-католики вже шостий рік за капличкою будують храм. Звели тільки стіни. У жінки тепер квартирне питання відкрите. Заплатити половину вартості - орієнтовно 15 тисяч доларів - нічим. Продати й розділити з церквою - на цей залишок жінка з донькою теж нічого не купить.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька Черкасчерез суд хоче скасувати батьків заповіт на користь греко-католицької парафії. Успадкувати все майно мала вона, але по смерті батька з'ясувала, що перший заповіт на її користь уже не чинний. Бо є інший.Про це йдеться в сюжеті ТСН. У колишню кімнату свого батька жінка хотіла переселити доньку-школярку.Ці шістдесят квадратних метрів колись отримала мама Віри. По смерті мами - квартиру навпіл ділила з батьком. Але ще за життя обох батьків - усе майно було переписано на Віру.Та коли Віра намагалася вступити в спадщину - їй указали на двері. Усе майно - пів квартири та депозити - переписано на церкву.Священик греко-католицької церквикаже, що Федір Шотнік (нині покійний) кілька разів був у храмі і якось сам підійшов до нього зі щедрою пропозицією."Каже, я хочу зробити цей заповіт. Я його запитав за родину. Він зізнався, що з ними у поганих стосунках. Я консультувався з владикою ... І було сказано, що якщо людині зручно, то ніщо не має права заборонити людині дати на церкву", - говорить він.Донька Федора Шотніка поганих стосунків із батьком не заперечує. По смерті матері ситуація лише погіршилася. Але каже, що й батько її ніколи ревним вірянином не був."Так набожні люди себе не поводять. У нього були приступи агресії. Мені здається, що Шеремета просто скористався ситуацією ...дідом, який був психічно не врівноваженим: то агресивний, то нормальний, то десь заблудить, то просвітлення є", - упевнена жінка.Через півроку як її батько захворів і не виходив із дому - на порозі квартири з'явився отець Юліан."Він ходив, тому що заповіт на руках і він не знайомився зі мною - шо це за сім'я, як ми живем з батьком. Він просто ходив і дивився, чи батько живий, бо у нього заповіт на руках і йому треба не просрочити півроку", - говорить Віра.Своєю чергою священик постійно наголошує, що спадок отримує не він, а парафія. Донька хоч, і говорить про серйозні проблеми зі здоров'ям, але на обліку в психдиспансері її батько не стояв.Практика оскарження заповітів не велика і фактично не реальна. Хіба рідні доведуть, що людина на час складання заповіту приймала ліки, які могли впливати на розуміння ситуації. Нотаріус Ірина Петрова каже, що адекватність людини перевіряють хоч і візуально, але ретельно.Як парафія розпорядиться майном - половиною квартири і, за словами панотця, понад пів мільйоном гривень на депозиті - церковники ще не знають.Греко-католики вже шостий рік за капличкою будують храм. Звели тільки стіни. У жінки тепер квартирне питання відкрите. Заплатити половину вартості - орієнтовно 15 тисяч доларів - нічим. Продати й розділити з церквою - на цей залишок жінка з донькою теж нічого не купить.

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