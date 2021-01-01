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На Волині розшукують чоловіка, який зник тиждень тому

На Волині розшукують чоловіка, який зник тиждень тому
На Волині розшукують безвісти зниклого громадянина Андрусика Костянтина Миколайовича, 26 жовтня 1948 року народження, жителя Ковеля.

Чоловік 22 травня 2021 року пішов з дому і дотепер місцезнаходження його невідоме, повідомляє ГУНП в області.

Його прикмети: на вигляд близько 70 років, худорлявої статури, зріст близько 170 см, волосся сиве, має бороду.

Був одягнений: сірі штани в клітинку, куртка коричневого кольору, кепка чорного кольору, кросівки «NIKE» салатового та червоного кольору.

Громадян, яким відома інформація про місцеперебування безвісти зниклого волинянина, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 068-947-53-07 або 102.



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Теги: розшук, пенсіонер, Ковель
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