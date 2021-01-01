На Волині розшукують чоловіка, який зник тиждень тому
Сьогодні, 10:38
На Волині розшукують безвісти зниклого громадянина Андрусика Костянтина Миколайовича, 26 жовтня 1948 року народження, жителя Ковеля.
Чоловік 22 травня 2021 року пішов з дому і дотепер місцезнаходження його невідоме, повідомляє ГУНП в області.
Його прикмети: на вигляд близько 70 років, худорлявої статури, зріст близько 170 см, волосся сиве, має бороду.
Був одягнений: сірі штани в клітинку, куртка коричневого кольору, кепка чорного кольору, кросівки «NIKE» салатового та червоного кольору.
Громадян, яким відома інформація про місцеперебування безвісти зниклого волинянина, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 068-947-53-07 або 102.
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Чоловік 22 травня 2021 року пішов з дому і дотепер місцезнаходження його невідоме, повідомляє ГУНП в області.
Його прикмети: на вигляд близько 70 років, худорлявої статури, зріст близько 170 см, волосся сиве, має бороду.
Був одягнений: сірі штани в клітинку, куртка коричневого кольору, кепка чорного кольору, кросівки «NIKE» салатового та червоного кольору.
Громадян, яким відома інформація про місцеперебування безвісти зниклого волинянина, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 068-947-53-07 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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