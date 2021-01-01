На Волині розшукують чоловіка, який зник тиждень тому

Андрусика Костянтина Миколайовича, 26 жовтня 1948 року народження, жителя Ковеля.



Чоловік 22 травня 2021 року пішов з дому і дотепер місцезнаходження його невідоме, повідомляє ГУНП в області.



Його прикмети: на вигляд близько 70 років, худорлявої статури, зріст близько 170 см, волосся сиве, має бороду.



Був одягнений: сірі штани в клітинку, куртка коричневого кольору, кепка чорного кольору, кросівки «NIKE» салатового та червоного кольору.



Громадян, яким відома інформація про місцеперебування безвісти зниклого волинянина, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 068-947-53-07 або 102.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розшукують безвісти зниклого громадянина, 26 жовтня 1948 року народження, жителя Ковеля.Чоловік 22 травня 2021 року пішов з дому і дотепер місцезнаходження його невідоме, повідомляє ГУНП в області.на вигляд близько 70 років, худорлявої статури, зріст близько 170 см, волосся сиве, має бороду.: сірі штани в клітинку, куртка коричневого кольору, кепка чорного кольору, кросівки «NIKE» салатового та червоного кольору.Громадян, яким відома інформація про місцеперебування безвісти зниклого волинянина, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 068-947-53-07 або 102.

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