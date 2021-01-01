Луцькі льотчики – призери змагань з воєнізованого кросу. ФОТО

У повітряному командуванні "Захід" пройшли змагання серед військових частин з'єднання з воєнізованого кросу зі стрільбою та метанням гранати.Про це повідомляє повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.До воєнізованого кросу входить три етапи. Це – власне, сам крос на три кілометри зі зброєю, стрільба з автомату по грудних мішенях та кидання гранати. Перемога зараховується за олімпійською системою – тобто, ти маєш показати кращий результат, ніж інші кандидати. Так само не береться до уваги військове звання, вік та стать учасника цих перегонів. Участь у цих змаганнях брали і військовослужбовці-жінки.За результатами змагань перше місце виборола команда 114 бригади тактичної авіації, «срібло» здобула команда «Севастопольської» бригади, почесне третє місце посіла команда окремого полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення імені В’ячеслава Чорновола. В особистій першості не було рівних капітану, а серед військовослужбовців-жінок - лейтенантуВже незабаром переможці візьмуть участь у змаганнях серед військових частин Повітряних Сил та представлятимуть наше повітряне командування на змаганнях, які визначать найсильніших спортсменів у Повітряних силах.