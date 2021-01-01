вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі льотчики – призери змагань з воєнізованого кросу. ФОТО

Луцькі льотчики – призери змагань з воєнізованого кросу. ФОТО
У повітряному командуванні "Захід" пройшли змагання серед військових частин з'єднання з воєнізованого кросу зі стрільбою та метанням гранати.

Про це повідомляє повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

До воєнізованого кросу входить три етапи. Це – власне, сам крос на три кілометри зі зброєю, стрільба з автомату по грудних мішенях та кидання гранати. Перемога зараховується за олімпійською системою – тобто, ти маєш показати кращий результат, ніж інші кандидати. Так само не береться до уваги військове звання, вік та стать учасника цих перегонів. Участь у цих змаганнях брали і військовослужбовці-жінки.

За результатами змагань перше місце виборола команда 114 бригади тактичної авіації, «срібло» здобула команда «Севастопольської» бригади, почесне третє місце посіла команда окремого полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення імені В’ячеслава Чорновола. В особистій першості не було рівних капітану Андрію Камінському, а серед військовослужбовців-жінок - лейтенанту Діані Блещенко.

Вже незабаром переможці візьмуть участь у змаганнях серед військових частин Повітряних Сил та представлятимуть наше повітряне командування на змаганнях, які визначать найсильніших спортсменів у Повітряних силах.

Луцькі льотчики – призери змагань з воєнізованого кросу. ФОТО
Луцькі льотчики – призери змагань з воєнізованого кросу. ФОТО
Луцькі льотчики – призери змагань з воєнізованого кросу. ФОТО
Луцькі льотчики – призери змагань з воєнізованого кросу. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: змагання, луцькі льотчики, Севастопольська бригада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судили волинянина, який їздив п'яним за кермом і тицяв хабар поліцейським
Сьогодні, 19:32
Волинян кличуть на благодійну акцію, яку влаштовують рятувальники
Сьогодні, 19:09
Луцькі льотчики – призери змагань з воєнізованого кросу. ФОТО
Сьогодні, 18:41
Біля ресторану під Луцьком затримали молодика з наркотиками
Сьогодні, 18:03
У центрі Луцька відремонтують найгірший фасад
Сьогодні, 17:41
Схожі новини
У Ковелі змагалися юні авіамоделісти. ФОТО У Ковелі змагалися юні авіамоделісти. ФОТО
25 травень, 18:30
Вперше в Україні у змаганнях з кінного спорту взяли участь «сонячні» діти з Луцька. ФОТО Вперше в Україні у змаганнях з кінного спорту взяли участь «сонячні» діти з Луцька. ФОТО
24 травень, 19:31
Куди піти у Луцьку на вихідних 22–23 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ Куди піти у Луцьку на вихідних 22–23 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
21 травень, 14:00
Ветерани АТО/ООС з Волині здобули низку медалей на змаганнях «Звитяга Нескорених». ФОТО Ветерани АТО/ООС з Волині здобули низку медалей на змаганнях «Звитяга Нескорених». ФОТО
20 травень, 19:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відпочинок на Азовському морі: ТОП-3 найбільш тихі курорти України
27 травень, 16:30
 1
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 29 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Судили волинянина, який їздив п'яним за кермом і тицяв хабар поліцейським
Сьогодні, 19:32
 0
Волинян кличуть на благодійну акцію, яку влаштовують рятувальники
Сьогодні, 19:09
 0
Луцькі льотчики – призери змагань з воєнізованого кросу. ФОТО
Сьогодні, 18:41
 0
Медіа
відео
1/8