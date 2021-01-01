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Волинь - у ТОП-5 областей з найнижчою зарплатою

Волинь - у ТОП-5 областей з найнижчою зарплатою
Волинська область потрапила до п'ятірки областей з найнижчою середньою заробітною платою населення.

Про це повідомля РБК-Україна, посилаючись на Державну службу статистики України.

У січні-квітні 2021 року середньомісячна заробітна платня штатних працівників у Києві склала 19 145 гривень. Це на 47,1% більше, ніж в цілому по країні (12 835 гривень).

За даними статистичного відомства, також вища за середню по країні зарплата в Донецькій області - 14 202 Гривень, у Київській області-13 189 гривень. Близька до середньої зарплата в Запорізькій (12 971 гривень) і в Дніпропетровській (12 968 гривень) областях.

В інших регіонах зарплати на рівні середньої, або нижче. Найменше платили в Кіровоградській області - 10 296 гривень (79,1%) і в Чернівецькій області-10 387 гривень (79,8%) від середньої зарплати по країні.

Найнижча середня заробітна плата у жителів Кірововградської області - 10 296 гривень. Трішки краща ситуація у Чернівецькій (10 387), Чернігівській (10 478), Херсонській (10 515) областях.

Волинська область має найкращий показник у п'ятірці "найбідніших" областей за показником заробітних плат. У середньому волинянин у період із січня по квітень 2021 року отримував 10 522 гривні зарплати.

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Теги: Волинь, зарплата, ТОП-5
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