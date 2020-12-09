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У перинатальному центрі в Луцьку відкрили діагностичне відділення

У перинатальному центрі в Луцьку відкрили діагностичне відділення
У Луцьку показали та офіційно відкрили діагностичний центр у КП «Волинське обласне територіальне об'єднання захисту материнства і дитинства».

Про це пише Район.Луцьк.

Представили також закуплене обладнання. Усе це відбувалося в рамках конференції «Обмін досвідом у сфері впровадження системи перинатальної допомоги на обласних рівнях».

«Працювати без діагностичного центру було надзвичайно важко. Після того, як відбулося об'єднання, то перше, про що я просила владу – це щоб нам допомогли придбати обладнання у відділення променевої діагностики. Ми купили комп’ютерний томограф, зробили ремонт, дуже дороговартісний, до речі. Сьогодні урочисто відкриваємо це відділення», — повідомляє генеральна директорка Ірина Горавська.

Кімнати оформленні дуже творчо, — для дітей, аби вони не лякалися великого обладнання. З нагоди відкриття також провели невелику урочисту частину, на якій грамотами нагородили медичний персонал.

У перинатальному центрі в Луцьку відкрили діагностичне відділення
У перинатальному центрі в Луцьку відкрили діагностичне відділення
У перинатальному центрі в Луцьку відкрили діагностичне відділення
У перинатальному центрі в Луцьку відкрили діагностичне відділення

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Теги: перинатальний центр, діагностичне відділення
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