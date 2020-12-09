У перинатальному центрі в Луцьку відкрили діагностичне відділення





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Представили також закуплене обладнання. Усе це відбувалося в рамках конференції «Обмін досвідом у сфері впровадження системи перинатальної допомоги на обласних рівнях».



«Працювати без діагностичного центру було надзвичайно важко. Після того, як відбулося об'єднання, то перше, про що я просила владу – це щоб нам допомогли придбати обладнання у відділення променевої діагностики. Ми купили комп’ютерний томограф, зробили ремонт, дуже дороговартісний, до речі. Сьогодні урочисто відкриваємо це відділення», — повідомляє генеральна директорка Ірина Горавська.



Кімнати оформленні дуже творчо, — для дітей, аби вони не лякалися великого обладнання. З нагоди відкриття також провели невелику урочисту частину, на якій грамотами нагородили медичний персонал.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку показали та офіційно відкрили діагностичний центр у КП «Волинське обласне територіальне об'єднання захисту материнства і дитинства».Про це пише Район.Луцьк Представили також закуплене обладнання. Усе це відбувалося в рамках конференції «Обмін досвідом у сфері впровадження системи перинатальної допомоги на обласних рівнях».«Працювати без діагностичного центру було надзвичайно важко. Після того, як відбулося об'єднання, то перше, про що я просила владу – це щоб нам допомогли придбати обладнання у відділення променевої діагностики. Ми купили комп’ютерний томограф, зробили ремонт, дуже дороговартісний, до речі. Сьогодні урочисто відкриваємо це відділення», — повідомляє генеральна директоркаКімнати оформленні дуже творчо, — для дітей, аби вони не лякалися великого обладнання. З нагоди відкриття також провели невелику урочисту частину, на якій грамотами нагородили медичний персонал.

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