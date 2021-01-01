На дорогах України з'являться нові дорожні знаки
Сьогодні, 13:12
В Україні восени цього року набувають чинності нові стандарти безпеки у частині «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні.»
Про це повідомили на сторінці "Укравтодору" у фейсбуці.
Що зміниться?
▪ зображення дорожніх знаків приведено у відповідність до Конвенції про дорожні знаки і сигнали та доповнено новими дорожніми знаками;
▪ внесено зміни до зображень знаків відповідно до змін нормативно-правових актів;
▪ будуть запроваджені нові дорожні знаки «Автозаправні/Електрозарядні станції», таблички «Місце для зарядки електромобілів», «Платна дорога» та «Кінець платної дороги».
Стандарт доповнено знаками щодо прикордонної смуги відповідно до постанови КМУ від 9 листопада 2016 р. № 790, а також доповнено графічними матеріалами для уникнення неоднозначного трактування принципу встановлення та застосування кількох дорожніх знаків на одній опорі.
Крім цього додали новий розділ де вказано, як розміщувати знаки на щитах та фонових щитах та введено окремий дорожній знак для позначення діагональних пішохідних переходів на перехрестях.
Зміни торкнуться і велоінфраструктури, ДСТУ доповнено новими знаками і табличками до дорожніх знаків, які регулюють рух велосипедистів.
Крім цього змінили знаки індивідуального проєктування. В цій частині змінено шрифт, форма стрілок та введено символи для позначення центру населеного пункту, річки.
Зауважують, що зміни набувають чинності відповідно з 1 листопада 2021 року.
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Про це повідомили на сторінці "Укравтодору" у фейсбуці.
Що зміниться?
▪ зображення дорожніх знаків приведено у відповідність до Конвенції про дорожні знаки і сигнали та доповнено новими дорожніми знаками;
▪ внесено зміни до зображень знаків відповідно до змін нормативно-правових актів;
▪ будуть запроваджені нові дорожні знаки «Автозаправні/Електрозарядні станції», таблички «Місце для зарядки електромобілів», «Платна дорога» та «Кінець платної дороги».
Стандарт доповнено знаками щодо прикордонної смуги відповідно до постанови КМУ від 9 листопада 2016 р. № 790, а також доповнено графічними матеріалами для уникнення неоднозначного трактування принципу встановлення та застосування кількох дорожніх знаків на одній опорі.
Крім цього додали новий розділ де вказано, як розміщувати знаки на щитах та фонових щитах та введено окремий дорожній знак для позначення діагональних пішохідних переходів на перехрестях.
Зміни торкнуться і велоінфраструктури, ДСТУ доповнено новими знаками і табличками до дорожніх знаків, які регулюють рух велосипедистів.
Крім цього змінили знаки індивідуального проєктування. В цій частині змінено шрифт, форма стрілок та введено символи для позначення центру населеного пункту, річки.
Зауважують, що зміни набувають чинності відповідно з 1 листопада 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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