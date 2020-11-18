Звільняють керівника Держекоінспекції на Волині
Сьогодні, 16:53
Звільняють начальника Державної екологічної інспекції у Волинській області Олександра Кралюка.
У розпорядженні Інформаційного агентства Волинські Новини з'явився наказ голови Державної екологічної інспекції України Андрія Мальованого, опублікований від 31 травня 2021 року. Згідно з документом головного державного інспектора з охорони навколишнього середовища звільнять одразу після того, як він вийде з лікарняного.
У коментарі журналістам Олександр Кралюк повідомив: нині він перебуває на лікарняному, а копію наказу про його звільнення отримав електронною поштою. З його слів, в обласній екоінспекції раніше проводилась комплексна перевірка, за результатами якої й провели службове розслідування і воно начебто стало приводом для його звільнення. Проте Олександр Кралюк запевняє: що ж під час перевірки такого знайшли, що стало приводом для його звільнення – не має ні найменшої здогадки. Сам він не бачив ані висновків перевірки, ані результатів службового розслідування.
«Поки я не вийшов з лікарняного, мені прислали електронною поштою. Я ще буду мати зустріч з головою Держекоінспекції. Мені звільнили і розслідування якесь провели, але я не бачив жодних матеріалів, ані результатів перевірки. Для мене сьогодні це безпідставно, бо я жодної підстави не читав. Розслідування проводилося за результатами перевірки, яка у нас була, а результатів перевірки я не бачив. Не показали ніяких результатів перевірки, не виставили жодних зауважень», - каже Олександр Кралюк.
Він переконує, що ці питання підніме під час зустрічі з головою Держекоінспекції. Якщо не вдасться вирішити все під час перемовин, то, каже, звертатиметься до суду.
«Вони зарекомендували себе з непрофесійної і заангажованої точки зору, це моє бачення. Але якщо наказ вступить у силу, хоча я думаю що ще буде з головою Держекоінспекції розмова, то вирішуватимемо все в судовому порядку», - пояснює звільнений керівник обласної Держекоінспекції.
Сам він каже, що за 2020 рік в установі, порівняно з 2019 роком, ефективність роботи зросла на 1380%.
«Ніколи не брав (хабарів – ред.), ні з ким не домовлявся, не кришував, а навпаки. Якщо були якість порушники екологічного законодавства, то бігали скаржитися на нас, що ми не йшли назустріч», - резюмує Олександр Кралюк.
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У розпорядженні Інформаційного агентства Волинські Новини з'явився наказ голови Державної екологічної інспекції України Андрія Мальованого, опублікований від 31 травня 2021 року. Згідно з документом головного державного інспектора з охорони навколишнього середовища звільнять одразу після того, як він вийде з лікарняного.
У коментарі журналістам Олександр Кралюк повідомив: нині він перебуває на лікарняному, а копію наказу про його звільнення отримав електронною поштою. З його слів, в обласній екоінспекції раніше проводилась комплексна перевірка, за результатами якої й провели службове розслідування і воно начебто стало приводом для його звільнення. Проте Олександр Кралюк запевняє: що ж під час перевірки такого знайшли, що стало приводом для його звільнення – не має ні найменшої здогадки. Сам він не бачив ані висновків перевірки, ані результатів службового розслідування.
«Поки я не вийшов з лікарняного, мені прислали електронною поштою. Я ще буду мати зустріч з головою Держекоінспекції. Мені звільнили і розслідування якесь провели, але я не бачив жодних матеріалів, ані результатів перевірки. Для мене сьогодні це безпідставно, бо я жодної підстави не читав. Розслідування проводилося за результатами перевірки, яка у нас була, а результатів перевірки я не бачив. Не показали ніяких результатів перевірки, не виставили жодних зауважень», - каже Олександр Кралюк.
Він переконує, що ці питання підніме під час зустрічі з головою Держекоінспекції. Якщо не вдасться вирішити все під час перемовин, то, каже, звертатиметься до суду.
«Вони зарекомендували себе з непрофесійної і заангажованої точки зору, це моє бачення. Але якщо наказ вступить у силу, хоча я думаю що ще буде з головою Держекоінспекції розмова, то вирішуватимемо все в судовому порядку», - пояснює звільнений керівник обласної Держекоінспекції.
Сам він каже, що за 2020 рік в установі, порівняно з 2019 роком, ефективність роботи зросла на 1380%.
«Ніколи не брав (хабарів – ред.), ні з ким не домовлявся, не кришував, а навпаки. Якщо були якість порушники екологічного законодавства, то бігали скаржитися на нас, що ми не йшли назустріч», - резюмує Олександр Кралюк.
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Коментарі 1
Посада не бий лежачого ,нічого не роблю ,а гроші отримую .
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