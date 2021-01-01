Молода волинянка постане перед судом за допомогу у виготовленні фальшивих ПЛР-тестів

Судитимуть 24-річну жительку Каменя-Каширського, яка змовившись зі спільником, допомогала йому у підроблені довідок про негативний тест на коронавірус.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Слідство вважає, що жінка упродовж лютого-березня 2021 року, змовившись із не встановленим наразі спільником, розміщувала в одному з месенджерів оголошення про виготовлення медичних довідок із негативними результатами тесту на захворювання «SARS-Cov-2», знаходила клієнтів та надсилала відомості про них громадянину, який займався виготовленням довідок.Матеріали щодо спільника виділено в окреме провадження.У такий спосіб волинянка допомогла виготовити підроблені довідки 43 громадянам, відтак невдовзі постане перед судом.