Молода волинянка постане перед судом за допомогу у виготовленні фальшивих ПЛР-тестів
Сьогодні, 17:48
Судитимуть 24-річну жительку Каменя-Каширського, яка змовившись зі спільником, допомогала йому у підроблені довідок про негативний тест на коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Слідство вважає, що жінка упродовж лютого-березня 2021 року, змовившись із не встановленим наразі спільником, розміщувала в одному з месенджерів оголошення про виготовлення медичних довідок із негативними результатами тесту на захворювання «SARS-Cov-2», знаходила клієнтів та надсилала відомості про них громадянину, який займався виготовленням довідок.
Матеріали щодо спільника виділено в окреме провадження.
У такий спосіб волинянка допомогла виготовити підроблені довідки 43 громадянам, відтак невдовзі постане перед судом.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Слідство вважає, що жінка упродовж лютого-березня 2021 року, змовившись із не встановленим наразі спільником, розміщувала в одному з месенджерів оголошення про виготовлення медичних довідок із негативними результатами тесту на захворювання «SARS-Cov-2», знаходила клієнтів та надсилала відомості про них громадянину, який займався виготовленням довідок.
Матеріали щодо спільника виділено в окреме провадження.
У такий спосіб волинянка допомогла виготовити підроблені довідки 43 громадянам, відтак невдовзі постане перед судом.
Фото - ілюстративне
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