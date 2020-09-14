З початку року на Волині сталося 46 ДТП за участі мотоциклів, моторолерів і скутерів

За 5 місяців 2021 року на території Волині трапилося 46 ДТП за участю мотоциклів, моторолерів та скутерів.З цих ДТП — 30 з травмованими, в яких травмувалися 31 особа і загинула 1 дитина, - йдеться на сторінці Патрульної поліції Волині.Поліцейьскі назвали для власників двоколісних транспортних засобів правила, які можуть вберегти ваше життя та здоров'я:- перш ніж сісти за кермо свого двоколісника, уважно перевірте його технічний стан;- обов’язково одягніть шолом;- не забудьте взяти в дорогу посвідчення водія та реєстраційні документи на мототранспорт, оскільки їзда без них заборонена;- на дорозі заздалегідь подавайте сигнали маневрування – в такий спосіб ви попереджаєте інших водіїв про ваш намір здійснити поворот чи обгін;- на спусках і поворотах з обмеженою видимістю знижуйте швидкість і тримайтеся правого краю проїжджої частини;- завжди майте на увазі, що за наявності пасажира складніше утримати мотоцикл у рівновазі."Пам’ятайте, що суворо заборонено перевозити на мотоциклі чи моторолері людей, які сидять боком або дітей віком до 12 років, а також осіб у нетверезому стані", - йдеться у повідомленні патрульних.