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З початку року на Волині сталося 46 ДТП за участі мотоциклів, моторолерів і скутерів

З початку року на Волині сталося 46 ДТП за участі мотоциклів, моторолерів і скутерів
За 5 місяців 2021 року на території Волині трапилося 46 ДТП за участю мотоциклів, моторолерів та скутерів.

З цих ДТП — 30 з травмованими, в яких травмувалися 31 особа і загинула 1 дитина, - йдеться на сторінці Патрульної поліції Волині.

Поліцейьскі назвали для власників двоколісних транспортних засобів правила, які можуть вберегти ваше життя та здоров'я:

- перш ніж сісти за кермо свого двоколісника, уважно перевірте його технічний стан;

- обов’язково одягніть шолом;

- не забудьте взяти в дорогу посвідчення водія та реєстраційні документи на мототранспорт, оскільки їзда без них заборонена;

- на дорозі заздалегідь подавайте сигнали маневрування – в такий спосіб ви попереджаєте інших водіїв про ваш намір здійснити поворот чи обгін;

- на спусках і поворотах з обмеженою видимістю знижуйте швидкість і тримайтеся правого краю проїжджої частини;

- завжди майте на увазі, що за наявності пасажира складніше утримати мотоцикл у рівновазі.

"Пам’ятайте, що суворо заборонено перевозити на мотоциклі чи моторолері людей, які сидять боком або дітей віком до 12 років, а також осіб у нетверезому стані", - йдеться у повідомленні патрульних.

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Теги: Волинь, поліція, ДТП
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