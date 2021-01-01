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У Польщі затримали чоловіка, який крав велосипеди і продав їх українцям

У Польщі затримали чоловіка, який крав велосипеди і продав їх українцям
31-річний житель Варшави крав велосипеди майже оптовими партіями, щоб продавати їх громадянам України.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт варшавської поліції, чоловік з лютого по травень 2021 року загалом продав українцям 46 велосипедів. Усі вони були викрадені ним же.

Вийти на слід злодія було не просто, адже він вів практично кочівний спосіб життя, постійно переїжджаючи з місця на місце. Зрештою, його затримали в мікрорайоні Урсинув. Під час обшуків у нього вручили кусачки, якими він розрізав велозамки.

Чоловік зізнався в крадіжках велосипедів, і показав правоохоронцям місця, звідки вони були викрадені. Також, як виявилося, усі двоколісні були продані громадянам України. За скоєне йому загрожує до 5 років в'язниці. Поки що його посадили під арешт на 3 місяці.

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Теги: Польща, українці, велосипеди, крадій
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