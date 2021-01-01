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У Луцьку чоловік з інвалідністю та багатодітна мати отримали житло в новобудові. ФОТО

У Луцьку чоловік з інвалідністю та багатодітна мати отримали житло в новобудові. ФОТО
Двом мешканця Луцької громади вручили ключі від нових квартири.

Про це йдеться на сайті міської ради.

Документи на житло їм вручив міський голова Ігор Поліщук.

Так, однокімнатну квартиру у новозбудованому будинку, що на вулиці Арцеулова, 8б, отримав Микола Найчук, який є особою з інвалідністю першої групи. Ключі від нового житла міський голова вручив його сестрі.

Також у цьому будинку в однокімнатні квартирі мешкатиме Ірина Невидюк зі своїми чотирма малолітніми дітьми. Вони разом з чоловіком кілька років стояли на квартирній черзі, однак кілька місяців тому він помер. Нині Ірина Невидюк самостійно виховує дітей.

У Луцьку чоловік з інвалідністю та багатодітна мати отримали житло в новобудові. ФОТО
У Луцьку чоловік з інвалідністю та багатодітна мати отримали житло в новобудові. ФОТО
У Луцьку чоловік з інвалідністю та багатодітна мати отримали житло в новобудові. ФОТО

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Теги: нові квартири, ключі, лучани
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