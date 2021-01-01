У Луцьку чоловік з інвалідністю та багатодітна мати отримали житло в новобудові. ФОТО

Двом мешканця Луцької громади вручили ключі від нових квартири.Про це йдеться на сайті міської ради.Документи на житло їм вручив міський головаТак, однокімнатну квартиру у новозбудованому будинку, що на вулиці Арцеулова, 8б, отримав, який є особою з інвалідністю першої групи. Ключі від нового житла міський голова вручив його сестрі.Також у цьому будинку в однокімнатні квартирі мешкатимезі своїми чотирма малолітніми дітьми. Вони разом з чоловіком кілька років стояли на квартирній черзі, однак кілька місяців тому він помер. Нині Ірина Невидюк самостійно виховує дітей.