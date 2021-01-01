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В автівці лучанина знайшли наркотики

В автівці лучанина знайшли наркотики
Луцькі правоохоронці в автомобілі місцевого жителя виявили наркотики.

Про це інформує Луцьке районне управління поліції.

Сьогодні, 10 червня надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що в одному з районів міста Луцька працівники поліції під час патрулювання зупинили автомобіль марки Опель Кадет зеленого кольору під керуванням 47-ми річного чоловіка. Під час огляду автомобіля на задньому сидінні виявили заборонені в обігу речовини.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції, приїхавши за адресою, слідчий провів огляд місця події під, час якого вилучили дві пластикові трубки, лампочки з нашаруванням невідомої речовини в кількості дві штуки , полімерні пакет з кристалічною речовиною жовтого кольору.

Поліцейські призначили експертизу «наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», вилучене направили до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України.

В автівці лучанина знайшли наркотики

В автівці лучанина знайшли наркотики

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Теги: Луцьк, наркотики, авто
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