В автівці лучанина знайшли наркотики
Сьогодні, 15:39
Луцькі правоохоронці в автомобілі місцевого жителя виявили наркотики.
Про це інформує Луцьке районне управління поліції.
Сьогодні, 10 червня надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що в одному з районів міста Луцька працівники поліції під час патрулювання зупинили автомобіль марки Опель Кадет зеленого кольору під керуванням 47-ми річного чоловіка. Під час огляду автомобіля на задньому сидінні виявили заборонені в обігу речовини.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції, приїхавши за адресою, слідчий провів огляд місця події під, час якого вилучили дві пластикові трубки, лампочки з нашаруванням невідомої речовини в кількості дві штуки , полімерні пакет з кристалічною речовиною жовтого кольору.
Поліцейські призначили експертизу «наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», вилучене направили до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України.
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Про це інформує Луцьке районне управління поліції.
Сьогодні, 10 червня надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що в одному з районів міста Луцька працівники поліції під час патрулювання зупинили автомобіль марки Опель Кадет зеленого кольору під керуванням 47-ми річного чоловіка. Під час огляду автомобіля на задньому сидінні виявили заборонені в обігу речовини.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції, приїхавши за адресою, слідчий провів огляд місця події під, час якого вилучили дві пластикові трубки, лампочки з нашаруванням невідомої речовини в кількості дві штуки , полімерні пакет з кристалічною речовиною жовтого кольору.
Поліцейські призначили експертизу «наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», вилучене направили до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України.
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