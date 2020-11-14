Помер атовець з Волині, який тривалий час боровся з важкою хворобою

Іван Медінцев, у якого виявили пухлину.



Про це Юрій Ганджала на своїй сторінці у фейсбуці.



"Сьогодні трагічний день, на жаль, передчасно пішов з життя у вічність наш побратим Іван Медінцев. Найщиріші співчуття родині та вічна пам'ять Івану! Ти назавжди залишишся в наших серцях…", - написав Юрій Ганджала.



Нагададаємо, у 2016 році у чоловіка лікарі виявили пухлину. У нього на шиї з'явилася підозріла гулька. У Ковелі лікар, до якого Іван звернувся, перебуваючи у відпустці, порадив робити компреси, примочки. Але пухлина продовжувала збільшуватися. Білоруські лікарі діагностували лімфому Ходжкіна, 4-а стадія з ураженням органів.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та побратимам Івана Медінцева.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Помер учасник АТО з Ковеля, у якого виявили пухлину.Про це повідомив керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України»на своїй сторінці у фейсбуці."Сьогодні трагічний день, на жаль, передчасно пішов з життя у вічність наш побратим Іван Медінцев. Найщиріші співчуття родині та вічна пам'ять Івану! Ти назавжди залишишся в наших серцях…", - написав Юрій Ганджала.Нагададаємо, у 2016 роціу чоловіка лікарі виявили пухлину. У нього на шиї з'явилася підозріла гулька. У Ковелі лікар, до якого Іван звернувся, перебуваючи у відпустці, порадив робити компреси, примочки. Але пухлина продовжувала збільшуватися. Білоруські лікарі діагностували лімфому Ходжкіна, 4-а стадія з ураженням органів.

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