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Помер атовець з Волині, який тривалий час боровся з важкою хворобою

Помер атовець з Волині, який тривалий час боровся з важкою хворобою
Помер учасник АТО з Ковеля Іван Медінцев, у якого виявили пухлину.

Про це повідомив керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» Юрій Ганджала на своїй сторінці у фейсбуці.

"Сьогодні трагічний день, на жаль, передчасно пішов з життя у вічність наш побратим Іван Медінцев. Найщиріші співчуття родині та вічна пам'ять Івану! Ти назавжди залишишся в наших серцях…", - написав Юрій Ганджала.

Нагададаємо, у 2016 році у чоловіка лікарі виявили пухлину. У нього на шиї з'явилася підозріла гулька. У Ковелі лікар, до якого Іван звернувся, перебуваючи у відпустці, порадив робити компреси, примочки. Але пухлина продовжувала збільшуватися. Білоруські лікарі діагностували лімфому Ходжкіна, 4-а стадія з ураженням органів.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та побратимам Івана Медінцева.


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Теги: атовець, Ковель, смерть
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