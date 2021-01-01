Коронавірус на Волині: повідомили статистику за минулу добу





Про це



Розподіл випадків:



місто Луцьк – 7,

Луцький район – 1,

Горохівський район – 1,

Ківерцівський район – 1,

Рожищенський район – 1,

Ковельський район – 1,

Ратнівський район – 1,

Маневицький район — 1.



Усього станом на 13 червня в області зареєстровано 61 865 випадків.



Одужали – 59 714 осіб (за останню добу – 76).



Летальні випадки – 1 177 (за останню добу — 0).



Методом ПЛР всього обстежили 249 465 осіб, за минулу добу обстежили — 342 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 14 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.Розподіл випадків:місто Луцьк – 7,Луцький район – 1,Горохівський район – 1,Ківерцівський район – 1,Рожищенський район – 1,Ковельський район – 1,Ратнівський район – 1,Маневицький район — 1.Усього станом на 13 червня в області зареєстровано 61 865 випадків.Одужали – 59 714 осіб (за останню добу – 76).Летальні випадки – 1 177 (за останню добу — 0).Методом ПЛР всього обстежили 249 465 осіб, за минулу добу обстежили — 342 особи.

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