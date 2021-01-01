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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: повідомили статистику за минулу добу

Коронавірус на Волині: повідомили статистику за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 14 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.

Розподіл випадків:

місто Луцьк – 7,
Луцький район – 1,
Горохівський район – 1,
Ківерцівський район – 1,
Рожищенський район – 1,
Ковельський район – 1,
Ратнівський район – 1,
Маневицький район — 1.

Усього станом на 13 червня в області зареєстровано 61 865 випадків.

Одужали – 59 714 осіб (за останню добу – 76).

Летальні випадки – 1 177 (за останню добу — 0).

Методом ПЛР всього обстежили 249 465 осіб, за минулу добу обстежили — 342 особи.

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Теги: Волинь, коронавірус, COVID-19, статистика, ситуація
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