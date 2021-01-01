Коронавірус на Волині: повідомили статистику за минулу добу
Сьогодні, 10:56
За минулу добу на Волині зареєстрували 14 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 7,
Луцький район – 1,
Горохівський район – 1,
Ківерцівський район – 1,
Рожищенський район – 1,
Ковельський район – 1,
Ратнівський район – 1,
Маневицький район — 1.
Усього станом на 13 червня в області зареєстровано 61 865 випадків.
Одужали – 59 714 осіб (за останню добу – 76).
Летальні випадки – 1 177 (за останню добу — 0).
Методом ПЛР всього обстежили 249 465 осіб, за минулу добу обстежили — 342 особи.
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Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 7,
Луцький район – 1,
Горохівський район – 1,
Ківерцівський район – 1,
Рожищенський район – 1,
Ковельський район – 1,
Ратнівський район – 1,
Маневицький район — 1.
Усього станом на 13 червня в області зареєстровано 61 865 випадків.
Одужали – 59 714 осіб (за останню добу – 76).
Летальні випадки – 1 177 (за останню добу — 0).
Методом ПЛР всього обстежили 249 465 осіб, за минулу добу обстежили — 342 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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