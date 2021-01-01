У Луцьку на маршрути виїдуть ще 7 нових автобусів MAN
Сьогодні, 09:35
У Луцьку вже цього місяця ще 7 автобусів MAN A21 екологічного стандарту Євро-5 вийдуть на міські автобусні маршрути.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міський голова Ігор Поліщук.
Нагадаємо, міський голова Ігор Поліщук восени 2020-го презентував першу в Україні програму "Луцьк без маршруток". Відтоді триває ефективна робота з оновлення міського транспорту.
Окрім того, 9 червня ДП “Автоскладальний завод №1” ПАТ “Автомобільна компанія “Богдан Моторс” передав місту ще два нових, сучасних та комфортабельних тролейбуси. Загалом Луцьк отримав уже 12 "рогатих".
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міський голова Ігор Поліщук.
Нагадаємо, міський голова Ігор Поліщук восени 2020-го презентував першу в Україні програму "Луцьк без маршруток". Відтоді триває ефективна робота з оновлення міського транспорту.
Окрім того, 9 червня ДП “Автоскладальний завод №1” ПАТ “Автомобільна компанія “Богдан Моторс” передав місту ще два нових, сучасних та комфортабельних тролейбуси. Загалом Луцьк отримав уже 12 "рогатих".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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