У Луцьку на маршрути виїдуть ще 7 нових автобусів MAN





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міський голова Ігор Поліщук.



Нагадаємо, міський голова Ігор Поліщук восени 2020-го презентував першу в Україні програму "Луцьк без маршруток". Відтоді триває ефективна робота з оновлення міського транспорту.



Окрім того,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вже цього місяця ще 7 автобусів MAN A21 екологічного стандарту Євро-5 вийдуть на міські автобусні маршрути.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міський головаНагадаємо, міський голова Ігор Поліщук восени 2020-го презентував першу в Україні програму "Луцьк без маршруток". Відтоді триває ефективна робота з оновлення міського транспорту.Окрім того, 9 червня ДП “Автоскладальний завод №1” ПАТ “Автомобільна компанія “Богдан Моторс” передав місту ще два нових, сучасних та комфортабельних тролейбуси. Загалом Луцьк отримав уже 12 "рогатих".

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