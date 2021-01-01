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У Луцьку на маршрути виїдуть ще 7 нових автобусів MAN

У Луцьку на маршрути виїдуть ще 7 нових автобусів MAN
У Луцьку вже цього місяця ще 7 автобусів MAN A21 екологічного стандарту Євро-5 вийдуть на міські автобусні маршрути.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міський голова Ігор Поліщук.

Нагадаємо, міський голова Ігор Поліщук восени 2020-го презентував першу в Україні програму "Луцьк без маршруток". Відтоді триває ефективна робота з оновлення міського транспорту.

Окрім того, 9 червня ДП “Автоскладальний завод №1” ПАТ “Автомобільна компанія “Богдан Моторс” передав місту ще два нових, сучасних та комфортабельних тролейбуси. Загалом Луцьк отримав уже 12 "рогатих".
У Луцьку на маршрути виїдуть ще 7 нових автобусів MAN
У Луцьку на маршрути виїдуть ще 7 нових автобусів MAN

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Теги: маршрутки, MAN, Луцьк
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