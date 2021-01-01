Волинь отримала 14 нових автомобілів швидкої медичної допомоги

Володимир Шмаль.



Автомобілі придбали за кошти, які надійшли від Національної служби здоров’я. Загальна вартість 14 «швидких» становить 32 мільйони 480 тисяч гривень.



Медик Анатолій Каленюк розповів, що нові автомобілі є двох типів: класу В і С. Автомобілі класу В оснащені контейнерами для підігріву розчинів, дефібрилятором, електричним відсмоктувачем, пристроєм для дозованого введення ліків.



У машині є два кисневих балони, набір шийних комірців, чотирьох різних розмірів, дошка для транспортування хворих з ураженням хребта.



«Автомобілі типу С – реанімаційні. Вони відрізняються від автомобілів класу В наявністю апаратів штучної вентиляції легень. Їх використовуватимуть для транспортування пацієнта на великі відстані», — каже Анатолій Каленюк.



Зі слів Володимира Шмаля, три нові автомобілі залишаться в Луцьку та виїжджатимуть на всі надзвичайні ситуації, а також на ДТП. Інші машини передадуть у Голоби, Торчин, Олику, Цумань і Маневицьке відділення.



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