вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинь отримала 14 нових автомобілів швидкої медичної допомоги

Волинь отримала 14 нових автомобілів швидкої медичної допомоги
В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 14 нових автомобілів. Вони оснащені сучасним медичним обладнанням та устаткуванням, – розповів Суспільному директор КП «Волинський центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль.

Автомобілі придбали за кошти, які надійшли від Національної служби здоров’я. Загальна вартість 14 «швидких» становить 32 мільйони 480 тисяч гривень.

Медик Анатолій Каленюк розповів, що нові автомобілі є двох типів: класу В і С. Автомобілі класу В оснащені контейнерами для підігріву розчинів, дефібрилятором, електричним відсмоктувачем, пристроєм для дозованого введення ліків.

У машині є два кисневих балони, набір шийних комірців, чотирьох різних розмірів, дошка для транспортування хворих з ураженням хребта.

«Автомобілі типу С – реанімаційні. Вони відрізняються від автомобілів класу В наявністю апаратів штучної вентиляції легень. Їх використовуватимуть для транспортування пацієнта на великі відстані», — каже Анатолій Каленюк.

Зі слів Володимира Шмаля, три нові автомобілі залишаться в Луцьку та виїжджатимуть на всі надзвичайні ситуації, а також на ДТП. Інші машини передадуть у Голоби, Торчин, Олику, Цумань і Маневицьке відділення.
Волинь отримала 14 нових автомобілів швидкої медичної допомоги

Раніше на Волині тестували новий автомобіль швидкої медичної допомоги, що створений на базі Volkswagen Crafter українським виробником “Ксенко Авто Продакшн”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: швидка допомога, машини, отримали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі-Волинському стартують кіноперегляди просто неба
Сьогодні, 23:13
Волинь отримала 14 нових автомобілів швидкої медичної допомоги
Сьогодні, 22:16
Ковід-сертифікат має з’явитися в «Дії» 1 липня - ОП
Сьогодні, 21:13
Померла восьма жертва аварії українського автобуса в Польщі
Сьогодні, 20:14
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 15 червня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У Луцьку допомогли водієві, що доставляв карети «швидкої» і заблукав У Луцьку допомогли водієві, що доставляв карети «швидкої» і заблукав
11 травень, 12:50
«Просто хотілося побачитися»: п'яний лучанин заради розваги викликав «швидку» «Просто хотілося побачитися»: п'яний лучанин заради розваги викликав «швидку»
23 квітень, 11:31
У Польщі посеред вулиці помер українець, перед цим його сильно побили У Польщі посеред вулиці помер українець, перед цим його сильно побили
17 березень, 11:14
Під Луцьком «швидка» застрягла у багнюці Під Луцьком «швидка» застрягла у багнюці
01 березень, 10:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі-Волинському стартують кіноперегляди просто неба
Сьогодні, 23:13
 0
Волинь отримала 14 нових автомобілів швидкої медичної допомоги
Сьогодні, 22:16
 0
Ковід-сертифікат має з’явитися в «Дії» 1 липня - ОП
Сьогодні, 21:13
 0
Померла восьма жертва аварії українського автобуса в Польщі
Сьогодні, 20:14
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 15 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8