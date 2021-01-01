За минулу добу від коронавірусу померло 5 волинян

За останню добу на Волині зареєстрували 15 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 0, медпрацівників – 1).Одужало за добу – 118 осіб, померло – 5 осіб, - інформує волинський лабораторний центр МОЗ України.Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 61 898 підтверджених випадків COVID-19, з них 3206 - у дітей та 3606 - у медичних працівників. Одужало 59 961 особа, з них 2919 дітей та 3333 медичних працівники. 1182 випадки хвороби завершились летально, в тому числі померло 29 медиків.Кількість активних хворих – 755.За період епідемічного спостереження зареєстрували 70 140 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 30 повідомлень про підозру на COVID-19.Проти COVID-19 за добу 14 червня 2021 року провели 1191 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 33708 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5397 осіб. Загалом провели 39105 щеплень.