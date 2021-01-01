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На Сході підірвалося двоє військових

На Сході підірвалося двоє військових
Протягом минулої доби, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої осколкові поранення отримали двоє військовослужбовців. Їм надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального медичного закладу.

Стан здоров’я одного військового – задовільний, іншого – середньої тяжкості.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

Фото - ілюстративне

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Теги: Схід, війна, українській військові
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