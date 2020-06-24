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На Волині автомобіль, в якому заснули рибалки, скотився у ставок

На Волині автомобіль, в якому заснули рибалки, скотився у ставок
На Волині автомобіль рибалок скотився у ставок, поки його господарі спали в салоні.

Про це йдеться на шпальтах газети "Волинь-нова".

Про інцидент розповіли жителі Цегова колишнього Горохівського району. Посеред дня мешканка села, яка проходила біля місцевого ставка, помітила автомобіль, половина якого була в воді, а інша – на суші. В салоні тим часом міцно спала пара рибалок.

Будити молодих осіб очевидиця не наважилася. Вочевидь, автівка, яка стояла на горбочку, скотилася, бо її забули поставити на стоянкове гальмо.

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Теги: Волинь, курйоз, Цегів
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