На Волині автомобіль, в якому заснули рибалки, скотився у ставок
Сьогодні, 22:39
На Волині автомобіль рибалок скотився у ставок, поки його господарі спали в салоні.
Про це йдеться на шпальтах газети "Волинь-нова".
Про інцидент розповіли жителі Цегова колишнього Горохівського району. Посеред дня мешканка села, яка проходила біля місцевого ставка, помітила автомобіль, половина якого була в воді, а інша – на суші. В салоні тим часом міцно спала пара рибалок.
Будити молодих осіб очевидиця не наважилася. Вочевидь, автівка, яка стояла на горбочку, скотилася, бо її забули поставити на стоянкове гальмо.
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Про це йдеться на шпальтах газети "Волинь-нова".
Про інцидент розповіли жителі Цегова колишнього Горохівського району. Посеред дня мешканка села, яка проходила біля місцевого ставка, помітила автомобіль, половина якого була в воді, а інша – на суші. В салоні тим часом міцно спала пара рибалок.
Будити молодих осіб очевидиця не наважилася. Вочевидь, автівка, яка стояла на горбочку, скотилася, бо її забули поставити на стоянкове гальмо.
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