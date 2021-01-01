Українські винахідники виготовляють екопакети з картоплі, буряка і опалого листя. ВІДЕО





Проте, українські винахідники виготовляють пакети з буряка, цибулі та моркви, який можна розчинити у воді або з’їсти. Про це повідомляє



Нагадаємо, що в Україні з 2022 року буде заборонений продаж пластикових пакетів в усіх точках торгівлі та сфери обслуговування, за винятком певних випадків. Відповідний закон прийнято Верховною Радою України.



Сумські науковці, у рамках проєкту «Foodwestpack», створили можливу альтернативу пластиковому пакуванню. Пакети за кілька секунд розчиняються повністю та є безпечними для здоров'я людини, бо виготовлені з органічної сировини, запевняють у Сумському національному аграрному університеті (СНАУ).



"Ми займаємось розробкою біорозкладного пакування, яке можна їсти, яке складається з харчових відходів понад 50%. Цим ми хочемо розв'язувати дві світові проблеми: пластикове забруднення та зменшення втрат харчових продуктів", – розказав Дмитро Бідюк, директор ТОВ «FoodBIOPack», викладач СНАУ.



На будь-якому виробництві утворюється до 25% харчових відходів або вторинної сировини. Ці відходи просто викидають, вони ніяк не реалізуються. Коли українські родини готують борщ, зазвичай шкірки від картоплі, моркви, буряка, цибулі відправляються у смітник, а от сумські науковці висушують та додають ці відходи у свій винахід.



"Наша перша розробка – створення біоупаковки із використанням саме буряка, моркви і цибулі. Ми додали їх та були приємно здивовані, пакети мали привабливий зовнішній вигляд", – поділилась студентка СНАУ Тетяна Ярмош.



Цю розробку, окрім етикетки, можна спокійно їсти також вона легко розчиняється у гарячій воді. Якщо просто викинути таке пакування, воно швидко розкладеться.





Декан факультету харчових технологій СНАУ Олена Мельник задоволена результатом: "Лише поєднання бізнесу і науки, дозволить зробити наше життя здоровим, а навколишнє середовище – екологічно чистим".



Своєю чергою ще один український винахідник, уже розпочинає продавати свою паперову продукцію з опалого листя у промислових масштабах.



Як відомо, технологію створення паперу з опалого листя розробив українець Валентин Фречка. Два роки його технологія тестувалася на спеціальному обладнанні й нарешті ідея починає масово втілюватись у життя.



Житомирська компанія Re-leaf починає продавати паперову продукцію, виготовлену за технологією Валентина Фречка у промислових масштабах. Перша партія складається з двох тонн паперу. Наступна мета – п'ять тонн паперової продукції щомісяця, запевняють у Re-leaf.



Також у Re-Leaf зазначають, що вартість продукції буде дорівнювати вартості звичайного крафт-паперу, а це означає, що продукція з опалого листя буде конкурентоспроможною.



Цікаво, що ідея перетворити листя під ногами у папір прийшла на думку Валентину Фречці, коли він був ще школярем. Ми пишаємося нашими винахідниками та віримо, що вони здатні змінити нашу країні та цілу планету на краще.

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