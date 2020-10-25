На Волині за списування вигнали 7 учасників ЗНО





Про це повідомляє Управління поліції охорони у Волинській області.



Як зауважують, на Волині у 2021 році поменшало порушників правил здачі ЗНО.



Нагадаємо, основна сесія стартувала 21 червня та завершилася



Правоохоронцям були надані обов’язки здійснювати пропускний режим, проводити сканування учасників тестування ручними металошукачами, задля виявлення і усунення заборонених пристроїв. Важливим є й те, що співробітники поліції охорони відповідали за цілісність та збереження тестів, пильно слідкувати за дотриманням громадського порядку на території пункту тестування, та стежили за тим, щоб під час тестування учасники не користувалися мобільним телефоном, радіозв’язком та іншими технічними пристроями.



Не обійшлося і без порушень. У 5–х абітурієнтів в процесі проходження тестування були виявлені мобільні телефони, 2–є намагалися користуватися шпаргалками. В минулому році таких порушників було 11. Порушників відсторонили від проходження тестування відповідно до правил здачі ЗНО.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За підсумком основної сесії ЗНО, на Волині за порушення правил здачі тестувань відсторонили 7 осіб.Про це повідомляє Управління поліції охорони у Волинській області.Як зауважують, на Волині у 2021 році поменшало порушників правил здачі ЗНО.Нагадаємо, основната завершилася 15 червня тестуваннями з географії. Для організації безпеки, дотримання правил проведення зовнішнього незалежного оцінювання, громадського порядку та виключення втручання сторонніх в хід проведення тестування поліція охорони Волині задіяла 206 співробітників.Правоохоронцям були надані обов’язки здійснювати пропускний режим, проводити сканування учасників тестування ручними металошукачами, задля виявлення і усунення заборонених пристроїв. Важливим є й те, що співробітники поліції охорони відповідали за цілісність та збереження тестів, пильно слідкувати за дотриманням громадського порядку на території пункту тестування, та стежили за тим, щоб під час тестування учасники не користувалися мобільним телефоном, радіозв’язком та іншими технічними пристроями.Не обійшлося і без порушень. У 5–х абітурієнтів в процесі проходження тестування були виявлені мобільні телефони, 2–є намагалися користуватися шпаргалками. В минулому році таких порушників було 11. Порушників відсторонили від проходження тестування відповідно до правил здачі ЗНО.

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