В Україні продовжать адаптивний карантин





Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише



"Станом на 10 червня в Україні досягнуто зеленого рівня епіднебезпеки, який дає змогу пом’якшити протиепідемічні обмеження. Уряд офіційно сьогодні продовжить карантин до 31 серпня цього року. Водночас, ми послабимо певні карантинні заходи. Поки в нас зелений рівень, то контроль самоізоляції не буде відбуватись через додаток "Вдома". Це дасть змогу оновити додаток", - сказав Шмигаль.



Нагадаємо, 9 червня вся територія України перейшла у "зелену" зону за показниками захворювання на коронавірус. З 14 червня Україна увійшла у "зелену" зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.



Зокрема, Кабмін дозволив проводити масові заходи за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більше як за 72 години до здійснення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.



Кабінет міністрів виключив пункт про заборону роботи закладів харчування після 24-ї години.

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