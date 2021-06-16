В Україні продовжать адаптивний карантин
Сьогодні, 14:05
Кабінет міністрів продовжує адаптивний карантин до 31 серпня, але послаблює обмеження, зокрема контроль самоізоляції через додаток Мінцифри "Вдома" не буде здійснюватись.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише "УП".
"Станом на 10 червня в Україні досягнуто зеленого рівня епіднебезпеки, який дає змогу пом’якшити протиепідемічні обмеження. Уряд офіційно сьогодні продовжить карантин до 31 серпня цього року. Водночас, ми послабимо певні карантинні заходи. Поки в нас зелений рівень, то контроль самоізоляції не буде відбуватись через додаток "Вдома". Це дасть змогу оновити додаток", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, 9 червня вся територія України перейшла у "зелену" зону за показниками захворювання на коронавірус. З 14 червня Україна увійшла у "зелену" зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.
Зокрема, Кабмін дозволив проводити масові заходи за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більше як за 72 години до здійснення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.
Кабінет міністрів виключив пункт про заборону роботи закладів харчування після 24-ї години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише "УП".
"Станом на 10 червня в Україні досягнуто зеленого рівня епіднебезпеки, який дає змогу пом’якшити протиепідемічні обмеження. Уряд офіційно сьогодні продовжить карантин до 31 серпня цього року. Водночас, ми послабимо певні карантинні заходи. Поки в нас зелений рівень, то контроль самоізоляції не буде відбуватись через додаток "Вдома". Це дасть змогу оновити додаток", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, 9 червня вся територія України перейшла у "зелену" зону за показниками захворювання на коронавірус. З 14 червня Україна увійшла у "зелену" зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.
Зокрема, Кабмін дозволив проводити масові заходи за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більше як за 72 години до здійснення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.
Кабінет міністрів виключив пункт про заборону роботи закладів харчування після 24-ї години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 10:00
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:01
У МОЗ розповіли, чи можна вагітним вакцинуватися від Covid-19
15 червень, 19:14
За минулу добу від коронавірусу померло 5 волинян
15 червень, 09:32
Коментарі 0
Останні новини
На Донбасі загинув 24-річний військовий
Сьогодні, 14:29
У Луцьку чоловік жорстоко побив жінку
Сьогодні, 14:15
В Україні продовжать адаптивний карантин
Сьогодні, 14:05
У Луцьку облаштують нові парки та висадять понад 1000 дерев
Сьогодні, 13:45