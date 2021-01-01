У Києві прощаються з легендарним Григорієм Чапкісом. ФОТО





Церемонія проходить в Національній філармонії України. Після цього Григорія Миколайовича поховають на Байковому кладовищі, - пише



Труну з артистом привезли о 10:30. На церемонію приїхали вихованці Чапкіса, а також діти, онуки та інші родичі, друзі та колеги.



Президент України Володимир Зеленський також приїхав на церемонію прощання з хореографом. Політик поклав квіти, висловив родичам артиста свої співчуття й невдовзі поїхав.



Внучка Чапкіса Вікторія також прилетіла на похорон дідуся до Києва. Вона з'явилася на церемонії прощання в Національній філармонії України зі своєю мамою Лілією – старшою донькою артиста.



Мама і донька, які прибули з Італії, сиділи біля труни близької людини. Також біля них знаходився син Чапкіса – Грег.



Нагадаємо, що Григорій Чапкіс помер 13 червня на 92 році життя після тривалої хвороби. Причиною смерті танцюриста став похилий вік.



Коротко про знаменитість:



Григорій Чапкіс – український танцюрист і хореограф, лауреат трьох міжнародних конкурсів, народний артист України, суддя телевізійного проєкту "Танці з зірками", керівник "Школи танців Чапкіса". Був одружений чотири рази. Четверта дружина була молодшою за Чапкіса на 51 рік – вона ровесниця його внучки Ганни Сафрончик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 18 червня, в Києві прощаються з відомим українським хореографом і суддею проєкту "Танці з зірками" Григорієм Чапкісом.Церемонія проходить в Національній філармонії України. Після цього Григорія Миколайовича поховають на Байковому кладовищі, - пише Обозреватель. Труну з артистом привезли о 10:30. На церемонію приїхали вихованці Чапкіса, а також діти, онуки та інші родичі, друзі та колеги.Президент України Володимир Зеленський також приїхав на церемонію прощання з хореографом. Політик поклав квіти, висловив родичам артиста свої співчуття й невдовзі поїхав.Внучка Чапкіса Вікторія також прилетіла на похорон дідуся до Києва. Вона з'явилася на церемонії прощання в Національній філармонії України зі своєю мамою Лілією – старшою донькою артиста.Мама і донька, які прибули з Італії, сиділи біля труни близької людини. Також біля них знаходився син Чапкіса – Грег.Нагадаємо, що Григорій Чапкіс помер 13 червня на 92 році життя після тривалої хвороби. Причиною смерті танцюриста став похилий вік.Григорій Чапкіс – український танцюрист і хореограф, лауреат трьох міжнародних конкурсів, народний артист України, суддя телевізійного проєкту "Танці з зірками", керівник "Школи танців Чапкіса". Був одружений чотири рази. Четверта дружина була молодшою за Чапкіса на 51 рік – вона ровесниця його внучки Ганни Сафрончик.

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