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У Києві прощаються з легендарним Григорієм Чапкісом. ФОТО

У Києві прощаються з легендарним Григорієм Чапкісом. ФОТО
У п'ятницю, 18 червня, в Києві прощаються з відомим українським хореографом і суддею проєкту "Танці з зірками" Григорієм Чапкісом.

Церемонія проходить в Національній філармонії України. Після цього Григорія Миколайовича поховають на Байковому кладовищі, - пише Обозреватель.

Труну з артистом привезли о 10:30. На церемонію приїхали вихованці Чапкіса, а також діти, онуки та інші родичі, друзі та колеги.

Президент України Володимир Зеленський також приїхав на церемонію прощання з хореографом. Політик поклав квіти, висловив родичам артиста свої співчуття й невдовзі поїхав.
У Києві прощаються з легендарним Григорієм Чапкісом. ФОТО

Внучка Чапкіса Вікторія також прилетіла на похорон дідуся до Києва. Вона з'явилася на церемонії прощання в Національній філармонії України зі своєю мамою Лілією – старшою донькою артиста.

Мама і донька, які прибули з Італії, сиділи біля труни близької людини. Також біля них знаходився син Чапкіса – Грег.
У Києві прощаються з легендарним Григорієм Чапкісом. ФОТО

Нагадаємо, що Григорій Чапкіс помер 13 червня на 92 році життя після тривалої хвороби. Причиною смерті танцюриста став похилий вік.

Коротко про знаменитість:

Григорій Чапкіс – український танцюрист і хореограф, лауреат трьох міжнародних конкурсів, народний артист України, суддя телевізійного проєкту "Танці з зірками", керівник "Школи танців Чапкіса". Був одружений чотири рази. Четверта дружина була молодшою за Чапкіса на 51 рік – вона ровесниця його внучки Ганни Сафрончик.
У Києві прощаються з легендарним Григорієм Чапкісом. ФОТО
У Києві прощаються з легендарним Григорієм Чапкісом. ФОТО
У Києві прощаються з легендарним Григорієм Чапкісом. ФОТО
У Києві прощаються з легендарним Григорієм Чапкісом. ФОТО
У Києві прощаються з легендарним Григорієм Чапкісом. ФОТО


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Теги: прощання, Григорій Чапкіс, похорон
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