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Білий дім заморозив надання Україні військової допомоги на 100 млн дол

Білий дім заморозив надання Україні військової допомоги на 100 млн дол
Рада національної безпеки США вирішила призупинити допомогу, оскільки Росія оголосила про відведення військ. Про це пише glavcom.

Білий дім вирішив призупинити надання Україні військової допомоги на 100 мільйонів доларів. У цей пакет входила зокрема летальна зброя.

Цю допомогу США вирішили надати Києву у відповідь стягнення російських військ на кордон з Україною та в окупований Крим. Рада національної безпеки США вирішила призупинити допомогу, оскільки Росія оголосила про відведення військ.

Ще однією причиною була майбутня зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним (рішення про замороження допомоги ухвалили до саміту глав держав у Женеві).

Однак один зі співрозмовників повідомив, що пакет допомоги все ще готовий до надсилання в Україну і може бути швидко переданий Києву.

За інформацією двох джерел, пакет допомоги включає зокрема системи протиповітряної оборони малої дальності, стрілецьку зброю та інші протитанкові озброєння.

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Теги: допомога, Білий дім, Україні
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