Білий дім заморозив надання Україні військової допомоги на 100 млн дол





Білий дім вирішив призупинити надання Україні військової допомоги на 100 мільйонів доларів. У цей пакет входила зокрема летальна зброя.



Цю допомогу США вирішили надати Києву у відповідь стягнення російських військ на кордон з Україною та в окупований Крим. Рада національної безпеки США вирішила призупинити допомогу, оскільки Росія оголосила про відведення військ.



Ще однією причиною була майбутня зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним (рішення про замороження допомоги ухвалили до саміту глав держав у Женеві).



Однак один зі співрозмовників повідомив, що пакет допомоги все ще готовий до надсилання в Україну і може бути швидко переданий Києву.



За інформацією двох джерел, пакет допомоги включає зокрема системи протиповітряної оборони малої дальності, стрілецьку зброю та інші протитанкові озброєння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рада національної безпеки США вирішила призупинити допомогу, оскільки Росія оголосила про відведення військ. Про це пише glavcom.Білий дім вирішив призупинити надання Україні військової допомоги на 100 мільйонів доларів. У цей пакет входила зокрема летальна зброя.Цю допомогу США вирішили надати Києву у відповідь стягнення російських військ на кордон з Україною та в окупований Крим. Рада національної безпеки США вирішила призупинити допомогу, оскільки Росія оголосила про відведення військ.Ще однією причиною була майбутня зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним (рішення про замороження допомоги ухвалили до саміту глав держав у Женеві).Однак один зі співрозмовників повідомив, що пакет допомоги все ще готовий до надсилання в Україну і може бути швидко переданий Києву.За інформацією двох джерел, пакет допомоги включає зокрема системи протиповітряної оборони малої дальності, стрілецьку зброю та інші протитанкові озброєння.

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