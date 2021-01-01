У селі під Луцьком сталась аварія: постраждали 5 людей. ФОТО





Автомобіль марки Skoda синього кольору неочікувано вилетів на зустрічну смугу саме в той момент, коли вантажна "Газель" почала здійснювати поворот, - пише видання



В результаті – лобове зіткнення. Наразі на місці події працює швидка допомога. Загалом постраждали 5 людей. Водія та дитину віком близько 4 років з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували медики.



За словами очевидців, дитину врятувало те, що вона була пристебнута пасками безпеки і знаходилась у автокріслі позаду водія.



Від удару у легковика спрацювали подушки безпеки. Тим не менше, передні частини обох автомобілів – вщент розтрощені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Княгининок поблизу Луцька трапилась жахлива аварія. Автопригода сталась сьогодні, 23 червня, близько 14:00.Автомобіль марки Skoda синього кольору неочікувано вилетів на зустрічну смугу саме в той момент, коли вантажна "Газель" почала здійснювати поворот, - пише видання Insider media В результаті – лобове зіткнення. Наразі на місці події працює швидка допомога. Загалом постраждали 5 людей. Водія та дитину віком близько 4 років з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували медики.За словами очевидців, дитину врятувало те, що вона була пристебнута пасками безпеки і знаходилась у автокріслі позаду водія.Від удару у легковика спрацювали подушки безпеки. Тим не менше, передні частини обох автомобілів – вщент розтрощені.

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