У селі під Луцьком сталась аварія: постраждали 5 людей. ФОТО
Сьогодні, 14:46
У селі Княгининок поблизу Луцька трапилась жахлива аварія. Автопригода сталась сьогодні, 23 червня, близько 14:00.
Автомобіль марки Skoda синього кольору неочікувано вилетів на зустрічну смугу саме в той момент, коли вантажна "Газель" почала здійснювати поворот, - пише видання Insider media.
В результаті – лобове зіткнення. Наразі на місці події працює швидка допомога. Загалом постраждали 5 людей. Водія та дитину віком близько 4 років з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували медики.
За словами очевидців, дитину врятувало те, що вона була пристебнута пасками безпеки і знаходилась у автокріслі позаду водія.
Від удару у легковика спрацювали подушки безпеки. Тим не менше, передні частини обох автомобілів – вщент розтрощені.
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Автомобіль марки Skoda синього кольору неочікувано вилетів на зустрічну смугу саме в той момент, коли вантажна "Газель" почала здійснювати поворот, - пише видання Insider media.
В результаті – лобове зіткнення. Наразі на місці події працює швидка допомога. Загалом постраждали 5 людей. Водія та дитину віком близько 4 років з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували медики.
За словами очевидців, дитину врятувало те, що вона була пристебнута пасками безпеки і знаходилась у автокріслі позаду водія.
Від удару у легковика спрацювали подушки безпеки. Тим не менше, передні частини обох автомобілів – вщент розтрощені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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