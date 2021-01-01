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У селі під Луцьком сталась аварія: постраждали 5 людей. ФОТО

У селі під Луцьком сталась аварія: постраждали 5 людей. ФОТО
У селі Княгининок поблизу Луцька трапилась жахлива аварія. Автопригода сталась сьогодні, 23 червня, близько 14:00.

Автомобіль марки Skoda синього кольору неочікувано вилетів на зустрічну смугу саме в той момент, коли вантажна "Газель" почала здійснювати поворот, - пише видання Insider media.

В результаті – лобове зіткнення. Наразі на місці події працює швидка допомога. Загалом постраждали 5 людей. Водія та дитину віком близько 4 років з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували медики.

За словами очевидців, дитину врятувало те, що вона була пристебнута пасками безпеки і знаходилась у автокріслі позаду водія.

Від удару у легковика спрацювали подушки безпеки. Тим не менше, передні частини обох автомобілів – вщент розтрощені.

У селі під Луцьком сталась аварія: постраждали 5 людей. ФОТО
У селі під Луцьком сталась аварія: постраждали 5 людей. ФОТО
У селі під Луцьком сталась аварія: постраждали 5 людей. ФОТО
У селі під Луцьком сталась аварія: постраждали 5 людей. ФОТО

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Теги: Княгининок, аварія, постраждалі
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