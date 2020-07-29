На Волині судитимуть групу наркоторговців, серед них – неповнолітній
Сьогодні, 18:16
Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення організованою групою у складі трьох жителів Тернополя (серед яких - неповнолітній) та жителя Рівного злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків.
Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.
Слідство встановило факти вчинення членами групи упродовж 2020 року незаконного придбання, перевезення, зберігання із метою збуту та збуту, в тому числі через телеграм-канал і систему закладок, наркотиків та психотропів в особливо великих розмірах на територіях Волинської, Рівненської та Тернопільської областей.
За результатами проведених слідчих дій у обвинувачених виявили та вилучили понад кілограм канабісу, майже 300 г амфетаміну, майже 600 г РVP та 63 г МДМА.
Невдовзі всі четверо членів групи постануть перед судом.
Зауважимо, що санкцією ч. 3 ст. 307 КК України за вчинення організованою групою незаконного придбання, перевезення, зберігання із метою збуту і збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
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Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.
Слідство встановило факти вчинення членами групи упродовж 2020 року незаконного придбання, перевезення, зберігання із метою збуту та збуту, в тому числі через телеграм-канал і систему закладок, наркотиків та психотропів в особливо великих розмірах на територіях Волинської, Рівненської та Тернопільської областей.
За результатами проведених слідчих дій у обвинувачених виявили та вилучили понад кілограм канабісу, майже 300 г амфетаміну, майже 600 г РVP та 63 г МДМА.
Невдовзі всі четверо членів групи постануть перед судом.
Зауважимо, що санкцією ч. 3 ст. 307 КК України за вчинення організованою групою незаконного придбання, перевезення, зберігання із метою збуту і збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
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