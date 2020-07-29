На Волині судитимуть групу наркоторговців, серед них – неповнолітній

Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення організованою групою у складі трьох жителів Тернополя (серед яких - неповнолітній) та жителя Рівного злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків.Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.Слідство встановило факти вчинення членами групи упродовж 2020 року незаконного придбання, перевезення, зберігання із метою збуту та збуту, в тому числі через телеграм-канал і систему закладок, наркотиків та психотропів в особливо великих розмірах на територіях Волинської, Рівненської та Тернопільської областей.За результатами проведених слідчих дій у обвинувачених виявили та вилучили понад кілограм канабісу, майже 300 г амфетаміну, майже 600 г РVP та 63 г МДМА.Невдовзі всі четверо членів групи постануть перед судом.Зауважимо, що санкцією ч. 3 ст. 307 КК України за вчинення організованою групою незаконного придбання, перевезення, зберігання із метою збуту і збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.