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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Володимирі-Волинському запрацює центр вакцинації проти Covid-19

У Володимирі-Волинському запрацює центр вакцинації проти Covid-19
У вихідні дні, 26-27 червня, в приміщенні Володимир-Волинської міської ради мобільними бригадами буде проводитись вакцинація осіб проти коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Володимир-Волинська міська рада.

Розпочне роботу центр у нижньому залі засідань Володимир-Волинської міської ради. Усі охочі зможуть отримати вакцину проти COVID-19 без попереднього запису з 10:00 до 15:00. Для того щоб вакцинуватись, при собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Щеплення у центрі вакцинації проводитиметься вакциною CoronaVac, що схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров′я. Схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації, всім хто пройшов повний курс щеплення.

До слова, також цими вихідними центр вакцинації проти коронавірусу працюватиме у Луцьку.

Фото - ілюстративне

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Теги: Володимир-Волинський, центр вакцинації, коронавірус
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