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У селі поблизу Луцька охочих безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри

У селі поблизу Луцька охочих безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри
Охочим із села Підгайці Луцького району та навколишніх сіл 30 червня на базі Підгайцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини проводитимуть обстеження на рак шкіри.

Про це повідомляє Фонд боротьби з раком.

Обстеження здійснюватимуть спеціалісти Центру естетичної медицини Оксани Короткої.

Огляд є повністю безкоштовним. Прийом проводитимуть з 10:00.

Адреса: с. Підгайці, вул. Шкільна, 24а (амбулаторія ЗПСМ). Телефон для довідок та запису: 0950133192

Фото - ілюстративне

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Теги: обстеження, Підгайці, рак шкіри
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