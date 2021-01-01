У селі поблизу Луцька охочих безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри
Сьогодні, 12:01
Охочим із села Підгайці Луцького району та навколишніх сіл 30 червня на базі Підгайцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини проводитимуть обстеження на рак шкіри.
Про це повідомляє Фонд боротьби з раком.
Обстеження здійснюватимуть спеціалісти Центру естетичної медицини Оксани Короткої.
Огляд є повністю безкоштовним. Прийом проводитимуть з 10:00.
Адреса: с. Підгайці, вул. Шкільна, 24а (амбулаторія ЗПСМ). Телефон для довідок та запису: 0950133192
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє Фонд боротьби з раком.
Обстеження здійснюватимуть спеціалісти Центру естетичної медицини Оксани Короткої.
Огляд є повністю безкоштовним. Прийом проводитимуть з 10:00.
Адреса: с. Підгайці, вул. Шкільна, 24а (амбулаторія ЗПСМ). Телефон для довідок та запису: 0950133192
Фото - ілюстративне
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