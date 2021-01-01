На «Ягодині» затримали двох чоловіків, які хотіли зекономити на розмитненні автівок
Сьогодні, 11:30
У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники виявили незаконні оборудки з автівками.
Так, у першому випадку громадянин України, який повертався з Польщі, вирішив розмитнити легковик КІА (2010 р.в.) та надав правоохоронцям пакет документів на авто. Проте, під огляду і перевірки автомобіля прикордонники виявили прихований у автівці інший пакет документів, де було зазначено значно вищу вартість транспортного засобу, -
Аналогічним чином хотів «протягнути» до України автомобіль ще один чоловік. Він також вирішив зекономити на податкових платежах, хоча в оригіналі та підробленому документі вартість BMW (2007 р.в.) відрізнялася не суттєво.
Тож за обома фактами прикордонники поінформували представників Нацполіції про наявність ознак злочину передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу України.
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Так, у першому випадку громадянин України, який повертався з Польщі, вирішив розмитнити легковик КІА (2010 р.в.) та надав правоохоронцям пакет документів на авто. Проте, під огляду і перевірки автомобіля прикордонники виявили прихований у автівці інший пакет документів, де було зазначено значно вищу вартість транспортного засобу, -
Аналогічним чином хотів «протягнути» до України автомобіль ще один чоловік. Він також вирішив зекономити на податкових платежах, хоча в оригіналі та підробленому документі вартість BMW (2007 р.в.) відрізнялася не суттєво.
Тож за обома фактами прикордонники поінформували представників Нацполіції про наявність ознак злочину передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу України.
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