На «Ягодині» затримали двох чоловіків, які хотіли зекономити на розмитненні автівок

У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники виявили незаконні оборудки з автівками.Так, у першому випадку громадянин України, який повертався з Польщі, вирішив розмитнити легковик КІА (2010 р.в.) та надав правоохоронцям пакет документів на авто. Проте, під огляду і перевірки автомобіля прикордонники виявили прихований у автівці інший пакет документів, де було зазначено значно вищу вартість транспортного засобу, -Аналогічним чином хотів «протягнути» до України автомобіль ще один чоловік. Він також вирішив зекономити на податкових платежах, хоча в оригіналі та підробленому документі вартість BMW (2007 р.в.) відрізнялася не суттєво.Тож за обома фактами прикордонники поінформували представників Нацполіції про наявність ознак злочину передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу України.