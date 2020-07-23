На Волині у чоловіка виявили 260 кущів незаконно посіяного маку





Про це



Під час проведення операції Мак-2021 працівники сектору реагування патрульної поліції виявили на приватному обійсті у місцевого жителя у селі Дубечне 260 кущів.



Усі рослини вилучили та направили у Волинській науково-дослідний експертно- криміналістичний центр при МВС України для проведення експертизи.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті. Триває слідство.



Поліція нагадує, що за незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від ста до п'ятисот рослин чи конопель у кількості від десяти до п'ятдесяти рослин – караються штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі поліцейські вилучили незаконні посіви маку.Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.Під час проведення операції Мак-2021 працівники сектору реагування патрульної поліції виявили на приватному обійсті у місцевого жителя у селі Дубечне 260 кущів.Усі рослини вилучили та направили у Волинській науково-дослідний експертно- криміналістичний центр при МВС України для проведення експертизи.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті. Триває слідство.Поліція нагадує, що за незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від ста до п'ятисот рослин чи конопель у кількості від десяти до п'ятдесяти рослин – караються штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

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