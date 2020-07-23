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На Волині у чоловіка виявили 260 кущів незаконно посіяного маку

На Волині у чоловіка виявили 260 кущів незаконно посіяного маку
У Ковельському районі поліцейські вилучили незаконні посіви маку.

Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.

Під час проведення операції Мак-2021 працівники сектору реагування патрульної поліції виявили на приватному обійсті у місцевого жителя у селі Дубечне 260 кущів.

Усі рослини вилучили та направили у Волинській науково-дослідний експертно- криміналістичний центр при МВС України для проведення експертизи.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті. Триває слідство.

Поліція нагадує, що за незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від ста до п'ятисот рослин чи конопель у кількості від десяти до п'ятдесяти рослин – караються штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

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Теги: Волинь, Дубечне, мак, поліція
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