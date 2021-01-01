Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 30 червня

На Волині за минулу добу зареєстрували 15 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це інформує Волинський лабораторний центр.Також за добу:- Одужало (осіб) – 24,- Летальних випадків (осіб) – 0.Зробили тестувань за добу:- методом ПЛР (осіб) – 254,- методом ІФА (осіб) – 235,- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 483.Діючі активні випадки на сьогодні – 382, що становить 37,1 на 100 тис. населення.За весь час пандемії в області:- захворіло (осіб) – 62 147 (з них дітей – 3213 та медичних працівників – 3610),- одужало (осіб) – 60 569 (з них дітей – 3204 та медичних працівників – 3567),- летальних випадків (осіб) – 1 196 (з них медичних працівників –29).Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:Луцький район – 2 хворих:Луцька ТГ – 1 хворихТорчинська ТГ – 1 хворийКовельський район – 13 хворих:Дубівська ТГ – 2 хворихКовельська ТГ – 9 хворихКолодяжненська ТГ – 2 хворихПроти COVID-19 за добу 29 червня 2021 року провели 1 693 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 42 155 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 12 716 осіб. Загалом провели 54871 щеплення.