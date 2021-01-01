Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 30 червня
Сьогодні, 10:28
На Волині за минулу добу зареєстрували 15 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Також за добу:
- Одужало (осіб) – 24,
- Летальних випадків (осіб) – 0.
Зробили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 254,
- методом ІФА (осіб) – 235,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 483.
Діючі активні випадки на сьогодні – 382, що становить 37,1 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 147 (з них дітей – 3213 та медичних працівників – 3610),
- одужало (осіб) – 60 569 (з них дітей – 3204 та медичних працівників – 3567),
- летальних випадків (осіб) – 1 196 (з них медичних працівників –29).
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 2 хворих:
Луцька ТГ – 1 хворих
Торчинська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 13 хворих:
Дубівська ТГ – 2 хворих
Ковельська ТГ – 9 хворих
Колодяжненська ТГ – 2 хворих
Проти COVID-19 за добу 29 червня 2021 року провели 1 693 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 42 155 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 12 716 осіб. Загалом провели 54871 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Також за добу:
- Одужало (осіб) – 24,
- Летальних випадків (осіб) – 0.
Зробили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 254,
- методом ІФА (осіб) – 235,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 483.
Діючі активні випадки на сьогодні – 382, що становить 37,1 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 147 (з них дітей – 3213 та медичних працівників – 3610),
- одужало (осіб) – 60 569 (з них дітей – 3204 та медичних працівників – 3567),
- летальних випадків (осіб) – 1 196 (з них медичних працівників –29).
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 2 хворих:
Луцька ТГ – 1 хворих
Торчинська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 13 хворих:
Дубівська ТГ – 2 хворих
Ковельська ТГ – 9 хворих
Колодяжненська ТГ – 2 хворих
Проти COVID-19 за добу 29 червня 2021 року провели 1 693 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 42 155 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 12 716 осіб. Загалом провели 54871 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:56
Коментарі 0
Останні новини
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 30 червня
Сьогодні, 10:28
У Польщі арештували українця, який знущався над своєю матір'ю
Сьогодні, 10:18
Гострий біль в зубі – лікувати або видаляти*
Сьогодні, 09:46
У Луцьку з вікна 9-го поверху вистрибнув чоловік
Сьогодні, 09:45