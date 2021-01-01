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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 30 червня

Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 30 червня
На Волині за минулу добу зареєстрували 15 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це інформує Волинський лабораторний центр.

Також за добу:

- Одужало (осіб) – 24,
- Летальних випадків (осіб) – 0.

Зробили тестувань за добу:

- методом ПЛР (осіб) – 254,
- методом ІФА (осіб) – 235,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 483.

Діючі активні випадки на сьогодні – 382, що становить 37,1 на 100 тис. населення.

За весь час пандемії в області:

- захворіло (осіб) – 62 147 (з них дітей – 3213 та медичних працівників – 3610),
- одужало (осіб) – 60 569 (з них дітей – 3204 та медичних працівників – 3567),
- летальних випадків (осіб) – 1 196 (з них медичних працівників –29).

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 2 хворих:

Луцька ТГ – 1 хворих
Торчинська ТГ – 1 хворий

Ковельський район – 13 хворих:

Дубівська ТГ – 2 хворих
Ковельська ТГ – 9 хворих
Колодяжненська ТГ – 2 хворих

Проти COVID-19 за добу 29 червня 2021 року провели 1 693 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 42 155 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 12 716 осіб. Загалом провели 54871 щеплення.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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