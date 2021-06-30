Українська мова стала обов'язковою для готелів у Єгипті
Сьогодні, 19:44
Українська мова стала обов'язковою для єгипетських готелів, де мешкають мандрівники з України.
Про це заявив міністр туризму та старожитностей Єгипту Халед Аль-Анані під час прес-конференції з українськими журналістами в Каїрі, пише Рубрика.
Уряд дав розпорядження працівникам туристичної галузі, аби українською, наприклад, дублювати інформаційні матеріали в готелях. Також Єгипет зацікавлений в українськомовному персоналі. І вже незабаром запрацює туристична гаряча лінія, де теж використовуватимуть українську, пообіцяли в єгипетському уряді.
"Я був в Україні з офіційним візитом. І це було перше прохання, яке я отримав. Туристи люблять, коли вони отримують послуги українською мовою в готелях, до яких приїздять. Після мого повернення ми попросили готелі використовувати українську всюди, де це можливо. Зараз також Єгипетська агенція з промоції туризму робить гарячу лінію для мандрівників, де буде українська мова. І вона запрацює дуже скоро. Українці зможуть телефонувати і спілкуватися рідною мовою вже незабаром", – повідомив міністр туризму та старожитностей Єгипту Халед аль-Анані.
Також у всіх нових та оновлених музеях Єгипту будуть українські аудіогіди.
"Я запитав в українського посольства варіант оформлення аудіогіда через QR-код, який можна буде завантажувати та прослуховувати", – повідомив Аль-Анані.
Міністр повідомив, що минулого року відкрили нові історичні музеї в найпопулярніших місцях відпочинку українців – Шарм-ель-Шейху та Хургаді, а цього – Музей єгипетської цивілізації в Каїрі. В найближчих планах – створення 20 нових, плюс щорічне оновлення 20 % наявних музеїв. Усі вони матимуть українські аудіогіди.
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Про це заявив міністр туризму та старожитностей Єгипту Халед Аль-Анані під час прес-конференції з українськими журналістами в Каїрі, пише Рубрика.
Уряд дав розпорядження працівникам туристичної галузі, аби українською, наприклад, дублювати інформаційні матеріали в готелях. Також Єгипет зацікавлений в українськомовному персоналі. І вже незабаром запрацює туристична гаряча лінія, де теж використовуватимуть українську, пообіцяли в єгипетському уряді.
"Я був в Україні з офіційним візитом. І це було перше прохання, яке я отримав. Туристи люблять, коли вони отримують послуги українською мовою в готелях, до яких приїздять. Після мого повернення ми попросили готелі використовувати українську всюди, де це можливо. Зараз також Єгипетська агенція з промоції туризму робить гарячу лінію для мандрівників, де буде українська мова. І вона запрацює дуже скоро. Українці зможуть телефонувати і спілкуватися рідною мовою вже незабаром", – повідомив міністр туризму та старожитностей Єгипту Халед аль-Анані.
Також у всіх нових та оновлених музеях Єгипту будуть українські аудіогіди.
"Я запитав в українського посольства варіант оформлення аудіогіда через QR-код, який можна буде завантажувати та прослуховувати", – повідомив Аль-Анані.
Міністр повідомив, що минулого року відкрили нові історичні музеї в найпопулярніших місцях відпочинку українців – Шарм-ель-Шейху та Хургаді, а цього – Музей єгипетської цивілізації в Каїрі. В найближчих планах – створення 20 нових, плюс щорічне оновлення 20 % наявних музеїв. Усі вони матимуть українські аудіогіди.
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