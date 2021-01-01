На волинському ливарному заводі правоохоронці знищили зброю та боєприпаси





Про це



Сьогодні, 1 липня, на ливарному заводі у Горохові поліцейські утилізували зброю та боєприпаси, які були визнані речовими доказами у кримінальних провадженнях та відповідно до рішень Волинського суду підлягали знищенню.



Правоохоронці знищили 16 одиниць різноманітної зброї: 3 пістолети травматичної дії, 1 газовий пістолет, 2 пневматичні пістолети, 2 одиниці зброї кустарного виробництва, 4 гвинтівки та карабіни, 2 стартові пістолети та 2 пістолети іноземного виробництва. Підлягало утилізації й 16 одиниць холодної зброї: ножі та кастети.



Всю зброю переплавили на господарські речі.



Окрім того, знищили шляхом випалювання пороху майже 700 патронів.









У поліції нагадують, що за незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки законом передбачено кримінальну відповідальність. Зокрема, санкція статті 263 Кримінального кодексу України, передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.



Однак, у випадку добровільної здачі зброї в органи та підрозділи поліції громадяни звільняються від кримінальної відповідальності.





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