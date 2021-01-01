На волинському ливарному заводі правоохоронці знищили зброю та боєприпаси
Сьогодні, 15:11
Правоохоронці Волині знищили 32 одиниці зброї та майже 700 боєприпасів.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Сьогодні, 1 липня, на ливарному заводі у Горохові поліцейські утилізували зброю та боєприпаси, які були визнані речовими доказами у кримінальних провадженнях та відповідно до рішень Волинського суду підлягали знищенню.
Правоохоронці знищили 16 одиниць різноманітної зброї: 3 пістолети травматичної дії, 1 газовий пістолет, 2 пневматичні пістолети, 2 одиниці зброї кустарного виробництва, 4 гвинтівки та карабіни, 2 стартові пістолети та 2 пістолети іноземного виробництва. Підлягало утилізації й 16 одиниць холодної зброї: ножі та кастети.
Всю зброю переплавили на господарські речі.
Окрім того, знищили шляхом випалювання пороху майже 700 патронів.
У поліції нагадують, що за незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки законом передбачено кримінальну відповідальність. Зокрема, санкція статті 263 Кримінального кодексу України, передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Однак, у випадку добровільної здачі зброї в органи та підрозділи поліції громадяни звільняються від кримінальної відповідальності.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Сьогодні, 1 липня, на ливарному заводі у Горохові поліцейські утилізували зброю та боєприпаси, які були визнані речовими доказами у кримінальних провадженнях та відповідно до рішень Волинського суду підлягали знищенню.
Правоохоронці знищили 16 одиниць різноманітної зброї: 3 пістолети травматичної дії, 1 газовий пістолет, 2 пневматичні пістолети, 2 одиниці зброї кустарного виробництва, 4 гвинтівки та карабіни, 2 стартові пістолети та 2 пістолети іноземного виробництва. Підлягало утилізації й 16 одиниць холодної зброї: ножі та кастети.
Всю зброю переплавили на господарські речі.
Окрім того, знищили шляхом випалювання пороху майже 700 патронів.
У поліції нагадують, що за незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки законом передбачено кримінальну відповідальність. Зокрема, санкція статті 263 Кримінального кодексу України, передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Однак, у випадку добровільної здачі зброї в органи та підрозділи поліції громадяни звільняються від кримінальної відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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