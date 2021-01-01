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На волинському ливарному заводі правоохоронці знищили зброю та боєприпаси

На волинському ливарному заводі правоохоронці знищили зброю та боєприпаси
Правоохоронці Волині знищили 32 одиниці зброї та майже 700 боєприпасів.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Сьогодні, 1 липня, на ливарному заводі у Горохові поліцейські утилізували зброю та боєприпаси, які були визнані речовими доказами у кримінальних провадженнях та відповідно до рішень Волинського суду підлягали знищенню.

Правоохоронці знищили 16 одиниць різноманітної зброї: 3 пістолети травматичної дії, 1 газовий пістолет, 2 пневматичні пістолети, 2 одиниці зброї кустарного виробництва, 4 гвинтівки та карабіни, 2 стартові пістолети та 2 пістолети іноземного виробництва. Підлягало утилізації й 16 одиниць холодної зброї: ножі та кастети.

Всю зброю переплавили на господарські речі.

Окрім того, знищили шляхом випалювання пороху майже 700 патронів.

На волинському ливарному заводі правоохоронці знищили зброю та боєприпаси

На волинському ливарному заводі правоохоронці знищили зброю та боєприпаси


У поліції нагадують, що за незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки законом передбачено кримінальну відповідальність. Зокрема, санкція статті 263 Кримінального кодексу України, передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Однак, у випадку добровільної здачі зброї в органи та підрозділи поліції громадяни звільняються від кримінальної відповідальності.

На волинському ливарному заводі правоохоронці знищили зброю та боєприпаси

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Теги: Волинь, зброя, знищили, ливарний завод, правоохоронці
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