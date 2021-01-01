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Біля АЗС на Волині знайшли тіло чоловіка

Біля АЗС на Волині знайшли тіло чоловіка
Поблизу села Козин Рожищенської громади водій трактора виявив тіло чоловіка без ознак життя.

Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліцейської діяльності.

Його виявили днями близько 14:00 у районі місцевої автозаправної станції. Чоловік лежав обличчям до землі. На місце події працювала слідчо-оперативна група. Мертвий чоловік виявився жителем села Козин.

На тілі не виявили ознак насильницької смерті. Його відправили на судово-медичну експертизу.

Фото - ілюстративне

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Теги: Рожищенська громада, тіло, знахідка
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