Біля АЗС на Волині знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 16:52
Поблизу села Козин Рожищенської громади водій трактора виявив тіло чоловіка без ознак життя.
Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліцейської діяльності.
Його виявили днями близько 14:00 у районі місцевої автозаправної станції. Чоловік лежав обличчям до землі. На місце події працювала слідчо-оперативна група. Мертвий чоловік виявився жителем села Козин.
На тілі не виявили ознак насильницької смерті. Його відправили на судово-медичну експертизу.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліцейської діяльності.
Його виявили днями близько 14:00 у районі місцевої автозаправної станції. Чоловік лежав обличчям до землі. На місце події працювала слідчо-оперативна група. Мертвий чоловік виявився жителем села Козин.
На тілі не виявили ознак насильницької смерті. Його відправили на судово-медичну експертизу.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку з автосервісу хлопець викрав авто
Сьогодні, 16:59
Біля АЗС на Волині знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 16:52
У селі на Волині хочуть закрити школу, але новий заклад до 1 вересня ще не добудують. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
Дорогу у Піддубцях обіцяють відремонтувати до кінця літа
Сьогодні, 16:40