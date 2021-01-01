Біля АЗС на Волині знайшли тіло чоловіка





Про це



Його виявили днями близько 14:00 у районі місцевої автозаправної станції. Чоловік лежав обличчям до землі. На місце події працювала слідчо-оперативна група. Мертвий чоловік виявився жителем села Козин.



На тілі не виявили ознак насильницької смерті. Його відправили на судово-медичну експертизу.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Козин Рожищенської громади водій трактора виявив тіло чоловіка без ознак життя.Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліцейської діяльності.Його виявили днями близько 14:00 у районі місцевої автозаправної станції. Чоловік лежав обличчям до землі. На місце події працювала слідчо-оперативна група. Мертвий чоловік виявився жителем села Козин.На тілі не виявили ознак насильницької смерті. Його відправили на судово-медичну експертизу.

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