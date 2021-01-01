Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу





Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.



Зокрема, захворіли 27 дітей та 22 медпрацівники.



Також за минулу добу:



- госпіталізували – 420 осіб;

- летальних випадків – 36;

- одужали – 1 072 особи;

- здійснили тестувань за добу – 43 004 (зокрема методом ПЛР –

19 945, методом ІФА – 7 962);

- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 097.



За весь час пандемії в Україні:



- захворіли – 2 237 202 особи;

- одужали – 2 170 656 осіб;

- летальних випадків – 52 460;

- провели ПЛР-тестувань – 10 900 947.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 185 випадків;

Вінницька область – 11 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 40 випадків;

Донецька область – 43 випадки;

Житомирська область – 23 випадки;

Закарпатська область – 11 випадків;

Запорізька область – 37 випадків;

Івано-Франківська область – 4 випадки;

Київська область – 48 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 10 випадків;

Львівська область – 29 випадків;

Миколаївська область – 22 випадки;

Одеська область – 38 випадків;

Полтавська область – 39 випадків;

Рівненська область – 11 випадків;

Сумська область – 21 випадок;

Тернопільська область – 5 випадків;

Харківська область – 31 випадок;

Херсонська область – 23 випадки;

Хмельницька область – 16 випадків;

Черкаська область – 26 випадків;

Чернівецька область – 6 випадків;

Чернігівська область – 14 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 705 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 3 липня 2021 року.Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.Зокрема, захворіли 27 дітей та 22 медпрацівники.Також за минулу добу:- госпіталізували – 420 осіб;- летальних випадків – 36;- одужали – 1 072 особи;- здійснили тестувань за добу – 43 004 (зокрема методом ПЛР –19 945, методом ІФА – 7 962);- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 097.За весь час пандемії в Україні:- захворіли – 2 237 202 особи;- одужали – 2 170 656 осіб;- летальних випадків – 52 460;- провели ПЛР-тестувань – 10 900 947.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.м. Київ – 185 випадків;Вінницька область – 11 випадків;Волинська область – 6 випадків;Дніпропетровська область – 40 випадків;Донецька область – 43 випадки;Житомирська область – 23 випадки;Закарпатська область – 11 випадків;Запорізька область – 37 випадків;Івано-Франківська область – 4 випадки;Київська область – 48 випадків;Кіровоградська область – 6 випадків;Луганська область – 10 випадків;Львівська область – 29 випадків;Миколаївська область – 22 випадки;Одеська область – 38 випадків;Полтавська область – 39 випадків;Рівненська область – 11 випадків;Сумська область – 21 випадок;Тернопільська область – 5 випадків;Харківська область – 31 випадок;Херсонська область – 23 випадки;Хмельницька область – 16 випадків;Черкаська область – 26 випадків;Чернівецька область – 6 випадків;Чернігівська область – 14 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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