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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
705 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 3 липня 2021 року.

Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.

Зокрема, захворіли 27 дітей та 22 медпрацівники.

Також за минулу добу:

- госпіталізували – 420 осіб;
- летальних випадків – 36;
- одужали – 1 072 особи;
- здійснили тестувань за добу – 43 004 (зокрема методом ПЛР –
19 945, методом ІФА – 7 962);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 097.

За весь час пандемії в Україні:

- захворіли – 2 237 202 особи;
- одужали – 2 170 656 осіб;
- летальних випадків – 52 460;
- провели ПЛР-тестувань – 10 900 947.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 185 випадків;
Вінницька область – 11 випадків;
Волинська область – 6 випадків;
Дніпропетровська область – 40 випадків;
Донецька область – 43 випадки;
Житомирська область – 23 випадки;
Закарпатська область – 11 випадків;
Запорізька область – 37 випадків;
Івано-Франківська область – 4 випадки;
Київська область – 48 випадків;
Кіровоградська область – 6 випадків;
Луганська область – 10 випадків;
Львівська область – 29 випадків;
Миколаївська область – 22 випадки;
Одеська область – 38 випадків;
Полтавська область – 39 випадків;
Рівненська область – 11 випадків;
Сумська область – 21 випадок;
Тернопільська область – 5 випадків;
Харківська область – 31 випадок;
Херсонська область – 23 випадки;
Хмельницька область – 16 випадків;
Черкаська область – 26 випадків;
Чернівецька область – 6 випадків;
Чернігівська область – 14 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу

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Теги: Україна, коронавірус, статистика, ситуація
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