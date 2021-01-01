Лучанам увірвався терпець: люди здали поліції «наливайку» на Північному ринку. ВІДЕО





Усього у магазині виявили сотні пластикових пляшок, наповнених різними рідинами зі спирту, - інформує видання



Окрім цього тут торгували і продуктами, термін придатності яких закінчився ще кілька років тому. Магазин викрили небайдужі лучани, вони і викликали поліцію.



Місцеві мешканці кажуть, що любителі пиятики систематично гуляють у них під вікнами, триває це уже декілька років, збираються цілими компаніями. Спочатку вживають алкогольні напої на ринку, а далі продовжуть пиятику у дворах прилеглих будинків.



Деталі - у сюжеті:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Північному ринку викрили магазин, в якому продавали нелегальні цигарки та алкоголь.Усього у магазині виявили сотні пластикових пляшок, наповнених різними рідинами зі спирту, - інформує видання Конкурент Окрім цього тут торгували і продуктами, термін придатності яких закінчився ще кілька років тому. Магазин викрили небайдужі лучани, вони і викликали поліцію.Місцеві мешканці кажуть, що любителі пиятики систематично гуляють у них під вікнами, триває це уже декілька років, збираються цілими компаніями. Спочатку вживають алкогольні напої на ринку, а далі продовжуть пиятику у дворах прилеглих будинків.Деталі - у сюжеті:

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