Лучанам увірвався терпець: люди здали поліції «наливайку» на Північному ринку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:40
У Луцьку на Північному ринку викрили магазин, в якому продавали нелегальні цигарки та алкоголь.
Усього у магазині виявили сотні пластикових пляшок, наповнених різними рідинами зі спирту, - інформує видання Конкурент.
Окрім цього тут торгували і продуктами, термін придатності яких закінчився ще кілька років тому. Магазин викрили небайдужі лучани, вони і викликали поліцію.
Місцеві мешканці кажуть, що любителі пиятики систематично гуляють у них під вікнами, триває це уже декілька років, збираються цілими компаніями. Спочатку вживають алкогольні напої на ринку, а далі продовжуть пиятику у дворах прилеглих будинків.
Деталі - у сюжеті:
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Усього у магазині виявили сотні пластикових пляшок, наповнених різними рідинами зі спирту, - інформує видання Конкурент.
Окрім цього тут торгували і продуктами, термін придатності яких закінчився ще кілька років тому. Магазин викрили небайдужі лучани, вони і викликали поліцію.
Місцеві мешканці кажуть, що любителі пиятики систематично гуляють у них під вікнами, триває це уже декілька років, збираються цілими компаніями. Спочатку вживають алкогольні напої на ринку, а далі продовжуть пиятику у дворах прилеглих будинків.
Деталі - у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Це все жахливо,але...Будь який юрист просто "винесе"в суді цих хлопаків "замайбутніків",які порушили законодавство,вони його і не знають,але зайнялись конфіскацією приватного майна,хоч і "отрути" просто без нічого...бо вони якісь "активісти".Закони читайте!Дуже багато запитань до власника ринку.Де вони???Там не можна було монтувати контейнери і розводити антисанітарію,але це відбулось...хто несе відповідальність?Місцева жителька ніяка не місцева,журналісти пишіть правду.Через деякий час все стане на свої "місця",на жаль,бо такі методи неефективні і просто "тупі"...,бо правоохоронні органи "імпотентні" і корупційні.
Поліція і муніципали в долі ,раз стільки часу торгували отрутою .
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