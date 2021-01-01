Формула успіху «ягідних» фермерів із Каменя-Каширського.ФОТО

Ігор та Володимир Кривдіки одні із перших у райцентрі замахнулися на посадку великої площі малини. Поїздки за кордон задля заробітку виснажили, тож чоловіки вирішили започаткувати власну справу. Сфокусували свою увагу на вирощуванні, власне, малини, позаяк це — одна із найрентабельніших культур. Відтак шість років тому висадили її 3 гектари. Про них



Аграрну справу освоювали самотужки: особливо ні з ким не радились, поступово накопичували навики ведення господарства. Однак не все пішло так, як планували ягідники-аматори. Чоловіки не врахували ризики та можливі втрати, зекономили на саджанцях і в результаті отримали негативний, але все-таки досвід.



Тож, як ягідництво із запланованого високоприбуткового бізнесу для камінь-каширців мало не перетворилося на тотальне банкрутство, ділиться старший із братів-партнерів Ігор.



"Про набиті гулі нашого фермерства розповім, аби застерегти від аналогічних помилок інших ягідників. У створенні плантацій, як відомо, треба вкладати не лише працю, а й значні кошти. Спочатку за чималі капіталовкладення ми придбали землю за містом в напрямку Гути-Камінської. Обробили її, а далі вдалися до неприпустимих ляпсусів. Упевнені у перспективності справи, ми закупили неякісні плодові саджанці: хворі та ще й зі старих полів. Крім того неправильно вибрали сорти малини, а це — одна з найбільших помилок виробників. У результаті малина не плодоносила як належить, тож за три роки невдалої практики ми з братом зазнали збитків у 25 тисяч доларів", — зізнається аграрій.



Неприбутковим видався для братів Кривдіків 2018 рік. Тоді, згадує Ігор, закупівельна ціна за кілограм малини становила усього 10 гривень. Відтак зароблені від реалізації ягід кошти у той час не покривали бодай частину затрат, зокрема, на обробіток землі, догляд за рослинами та заробітну плату збирачам. Тож траплялося й таке, що врожай із поля не збирали впродовж кількох тижнів. Малина залишалася висихати посеред поля. На додачу недобросовісні сусіди крали саджанці, нерідко й врожай.



Натомість із настанням наступного сезону, випробувані кризою господарники, не втрачали надії на розвиток своєї справи. Взялися освоювати нові землі. Залишивши земельну ділянку неподалік Гути до кращих часів, почали господарювати на приватній ділянці родича.



Отож, Кривдіки скоротили площі для висадки та заклали плантацію малини у півтора гектари. Малина плодоносила рясно, відтак 2019 став роком процвітання для підприємливих земляків. Площі насаджень густо зарясніли солодкою ягідкою, заготівельники в розпалі сезону приємно дивували аграріїв, встановивши адекватну ціну на продукцію. З 1 гектара вдавалося збирати до 10 тонн малини.



"На своєму досвіді ми переконалися, що цей вид діяльності не завжди є виграшним і на це впливають не лише погодні фактори чи економічна складова. Як для початківців ми взялися обробляти завеликі площі і в результаті прогоріли. Втім саме досвід, що складається з успіхів, помилок та роботи над ними, робить аматорів професіоналами, а початківців – практиками", — підкреслює Ігор Кривдік.



Він зазначає, що в догляді за ягідником є багато нюансів. Від технології посадки й розробки системи поливу, до обрізки, контролю за грунтом. Є потреба підживлювати, полоти, обробляти від шкідників та хвороб. Нині брати прогнозують перспективу щодо зміцнення своїх позицій на аграрному ринку. Так маленькими кроками сподіваються дійти до великої мети: на наступний рік вирішили суттєво розширити площі насаджень. Зосередилися на співпраці з оптовиками, налагодили збут вирощеної продукції, причому здають малину місцевим заготівельникам, пункти прийому яких оснащені спеціальними морозильними установками.



З минулого року брати Кривдіки втілюють новий проєкт — вирощування лохини. Ця справа стає досить популярною в нашім краї. Цього разу, придбавши якісний садивний матеріал, оцінюють свої перспективи оптимістично. Культура, висаджена на 50 сотках, поки ще не вступила у повне плодоношення, позаяк врожай можна збирати через три роки після закладки ягідника.



Через півтора місяці стартуватиме початок нового ягідного сезону, відтак усі фермери перебувають в очікуванні кращого врожаю, стабільних цін і більшого попиту на продукцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Останніми роками жителі Камінь-Каширщини все частіше започатковують свої справи з вирощування ягід у промислових масштабах. Братитаодні із перших у райцентрі замахнулися на посадку великої площі малини. Поїздки за кордон задля заробітку виснажили, тож чоловіки вирішили започаткувати власну справу. Сфокусували свою увагу на вирощуванні, власне, малини, позаяк це — одна із найрентабельніших культур. Відтак шість років тому висадили її 3 гектари. Про них розповідає газета Полісся.Аграрну справу освоювали самотужки: особливо ні з ким не радились, поступово накопичували навики ведення господарства. Однак не все пішло так, як планували ягідники-аматори. Чоловіки не врахували ризики та можливі втрати, зекономили на саджанцях і в результаті отримали негативний, але все-таки досвід.Тож, як ягідництво із запланованого високоприбуткового бізнесу для камінь-каширців мало не перетворилося на тотальне банкрутство, ділиться старший із братів-партнерів Ігор."Про набиті гулі нашого фермерства розповім, аби застерегти від аналогічних помилок інших ягідників. У створенні плантацій, як відомо, треба вкладати не лише працю, а й значні кошти. Спочатку за чималі капіталовкладення ми придбали землю за містом в напрямку Гути-Камінської. Обробили її, а далі вдалися до неприпустимих ляпсусів. Упевнені у перспективності справи, ми закупили неякісні плодові саджанці: хворі та ще й зі старих полів. Крім того неправильно вибрали сорти малини, а це — одна з найбільших помилок виробників. У результаті малина не плодоносила як належить, тож за три роки невдалої практики ми з братом зазнали збитків у 25 тисяч доларів", — зізнається аграрій.Неприбутковим видався для братів Кривдіків 2018 рік. Тоді, згадує Ігор, закупівельна ціна за кілограм малини становила усього 10 гривень. Відтак зароблені від реалізації ягід кошти у той час не покривали бодай частину затрат, зокрема, на обробіток землі, догляд за рослинами та заробітну плату збирачам. Тож траплялося й таке, що врожай із поля не збирали впродовж кількох тижнів. Малина залишалася висихати посеред поля. На додачу недобросовісні сусіди крали саджанці, нерідко й врожай.Натомість із настанням наступного сезону, випробувані кризою господарники, не втрачали надії на розвиток своєї справи. Взялися освоювати нові землі. Залишивши земельну ділянку неподалік Гути до кращих часів, почали господарювати на приватній ділянці родича.Отож, Кривдіки скоротили площі для висадки та заклали плантацію малини у півтора гектари. Малина плодоносила рясно, відтак 2019 став роком процвітання для підприємливих земляків. Площі насаджень густо зарясніли солодкою ягідкою, заготівельники в розпалі сезону приємно дивували аграріїв, встановивши адекватну ціну на продукцію. З 1 гектара вдавалося збирати до 10 тонн малини."На своєму досвіді ми переконалися, що цей вид діяльності не завжди є виграшним і на це впливають не лише погодні фактори чи економічна складова. Як для початківців ми взялися обробляти завеликі площі і в результаті прогоріли. Втім саме досвід, що складається з успіхів, помилок та роботи над ними, робить аматорів професіоналами, а початківців – практиками", — підкреслює Ігор Кривдік.Він зазначає, що в догляді за ягідником є багато нюансів. Від технології посадки й розробки системи поливу, до обрізки, контролю за грунтом. Є потреба підживлювати, полоти, обробляти від шкідників та хвороб. Нині брати прогнозують перспективу щодо зміцнення своїх позицій на аграрному ринку. Так маленькими кроками сподіваються дійти до великої мети: на наступний рік вирішили суттєво розширити площі насаджень. Зосередилися на співпраці з оптовиками, налагодили збут вирощеної продукції, причому здають малину місцевим заготівельникам, пункти прийому яких оснащені спеціальними морозильними установками.З минулого року брати Кривдіки втілюють новий проєкт — вирощування лохини. Ця справа стає досить популярною в нашім краї. Цього разу, придбавши якісний садивний матеріал, оцінюють свої перспективи оптимістично. Культура, висаджена на 50 сотках, поки ще не вступила у повне плодоношення, позаяк врожай можна збирати через три роки після закладки ягідника.Через півтора місяці стартуватиме початок нового ягідного сезону, відтак усі фермери перебувають в очікуванні кращого врожаю, стабільних цін і більшого попиту на продукцію.

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