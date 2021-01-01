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На Волині передчасно померла солістка фольклорного колективу

На Волині передчасно померла солістка фольклорного колективу
5 липня передчасно пішла з життя учасниця та солістка народного аматорського фольклорного колективу "Полісянка" Філончук Лариса Степанівна.

Про це інформує Старовижівська селищна рада.

"Колектив Старовижівської селищної ради, КЗ "Центр культури та дозвілля" приносять щирі співчуття рідним та близьким покійної", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з трагічною подією, всі дійства з нагоди Івана Купала в селі Поліське відмінили.

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Теги: смерть, колектив, Полісянка
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