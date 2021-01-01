На Волині передчасно померла солістка фольклорного колективу

Філончук Лариса Степанівна.



Про це інформує Старовижівська селищна рада.



"Колектив Старовижівської селищної ради, КЗ "Центр культури та дозвілля" приносять щирі співчуття рідним та близьким покійної", - йдеться в повідомленні.



У зв'язку з трагічною подією, всі дійства з нагоди Івана Купала в селі Поліське відмінили.

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