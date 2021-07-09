У Чорногорії три українки влаштували відверту фотосесію посеред дороги





Дівчат оштрафували, про це пише



Одній українці - 19 років, а двом - по 21. Їх затримала поліція 8 липня на відрізку шляху Котор-Троїц. Там вони роздяглися, фотографувалися і знімали контент на автодорозі.



Суд їх оштрафував. Кожна повинна заплатити 450 євро за порушення закону про громадський порядок. Суддя визнав їх винними, оскільки "вони поводились безсоромно в громадському місці".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Чорногорії в містечку Скаляри три українки влаштували відверту фотосесію посеред автомобільної дороги.Дівчат оштрафували, про це пише ТСН з посиланням на видання Vijesti.Одній українці - 19 років, а двом - по 21. Їх затримала поліція 8 липня на відрізку шляху Котор-Троїц. Там вони роздяглися, фотографувалися і знімали контент на автодорозі.Суд їх оштрафував. Кожна повинна заплатити 450 євро за порушення закону про громадський порядок. Суддя визнав їх винними, оскільки "вони поводились безсоромно в громадському місці".

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