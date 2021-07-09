У Чорногорії три українки влаштували відверту фотосесію посеред дороги
Сьогодні, 15:50
В Чорногорії в містечку Скаляри три українки влаштували відверту фотосесію посеред автомобільної дороги.
Дівчат оштрафували, про це пише ТСН з посиланням на видання Vijesti.
Одній українці - 19 років, а двом - по 21. Їх затримала поліція 8 липня на відрізку шляху Котор-Троїц. Там вони роздяглися, фотографувалися і знімали контент на автодорозі.
Суд їх оштрафував. Кожна повинна заплатити 450 євро за порушення закону про громадський порядок. Суддя визнав їх винними, оскільки "вони поводились безсоромно в громадському місці".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дівчат оштрафували, про це пише ТСН з посиланням на видання Vijesti.
Одній українці - 19 років, а двом - по 21. Їх затримала поліція 8 липня на відрізку шляху Котор-Троїц. Там вони роздяглися, фотографувалися і знімали контент на автодорозі.
Суд їх оштрафував. Кожна повинна заплатити 450 євро за порушення закону про громадський порядок. Суддя визнав їх винними, оскільки "вони поводились безсоромно в громадському місці".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Володимирі заборонили продавати алкоголь військовим
Сьогодні, 16:08
У Чорногорії три українки влаштували відверту фотосесію посеред дороги
Сьогодні, 15:50
Медики розповіли про стан батька та 5-річного сина, яких вдарило струмом у селі на Волині
Сьогодні, 15:44