вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Чорногорії три українки влаштували відверту фотосесію посеред дороги

У Чорногорії три українки влаштували відверту фотосесію посеред дороги
В Чорногорії в містечку Скаляри три українки влаштували відверту фотосесію посеред автомобільної дороги.

Дівчат оштрафували, про це пише ТСН з посиланням на видання Vijesti.

Одній українці - 19 років, а двом - по 21. Їх затримала поліція 8 липня на відрізку шляху Котор-Троїц. Там вони роздяглися, фотографувалися і знімали контент на автодорозі.

Суд їх оштрафував. Кожна повинна заплатити 450 євро за порушення закону про громадський порядок. Суддя визнав їх винними, оскільки "вони поводились безсоромно в громадському місці".
У Чорногорії три українки влаштували відверту фотосесію посеред дороги

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дівчата, Чорногорія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Волиньгаз» інвестував у газові мережі за три роки понад 36,3 мільйона гривень
Сьогодні, 16:10
У Володимирі заборонили продавати алкоголь військовим
Сьогодні, 16:08
У Чорногорії три українки влаштували відверту фотосесію посеред дороги
Сьогодні, 15:50
Медики розповіли про стан батька та 5-річного сина, яких вдарило струмом у селі на Волині
Сьогодні, 15:44
У волинянина вилучили наркотичні таблетки, які він замовив через пошту
Сьогодні, 15:22
Схожі новини
Без ПЛР-тестів: Чорногорія відкрила кордони для українських туристів Без ПЛР-тестів: Чорногорія відкрила кордони для українських туристів
22 квітень, 04:29
Напади на дівчат посеред вулиці у волинському місті: у причетного – психічні розлади Напади на дівчат посеред вулиці у волинському місті: у причетного – психічні розлади
08 квітень, 14:03
Смертельна ДТП на Волині, в якій загинула неповнолітня. ПОДРОБИЦІ Смертельна ДТП на Волині, в якій загинула неповнолітня. ПОДРОБИЦІ
08 квітень, 09:51
На Волині двоє неповнолітніх дівчат потрапили у аварію на мотоциклі: одна загинула, інша – в лікарні На Волині двоє неповнолітніх дівчат потрапили у аварію на мотоциклі: одна загинула, інша – в лікарні
07 квітень, 17:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Волиньгаз» інвестував у газові мережі за три роки понад 36,3 мільйона гривень
Сьогодні, 16:10
 0
У Володимирі заборонили продавати алкоголь військовим
Сьогодні, 16:08
 0
У Чорногорії три українки влаштували відверту фотосесію посеред дороги
Сьогодні, 15:50
 0
Медики розповіли про стан батька та 5-річного сина, яких вдарило струмом у селі на Волині
Сьогодні, 15:44
 0
У волинянина вилучили наркотичні таблетки, які він замовив через пошту
Сьогодні, 15:22
 0
Медіа
відео
1/8