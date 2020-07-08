На Волині стартували жнива. ВІДЕО





Впродовж дня роботу планують завершити, — розповів Микола Романюк.



Комбайнер Микола Пушкарук каже — це його 21-і жнива. Сьогодні почав молотити озимий ячмінь. Цілий рік техніка стояла у гаражі, перед початком жнив її потрібно випробувати та підготувати до виходу у поле. Жатка на його комбайні має 9 метрів. Чоловік каже: "Раз проїжджає і 9 метрів немає".



Днем раніше жнива не розпочинали, бо в ячменю була ще висока вологість, 9 липня техніку вивели у поле, — розповідає агроном Микола Романюк.



Обмолочене зерно висипають на машину та везуть до складів.



"Врожай озимого ячменю у господарстві планують зібрати за день", — каже директор відділу сільськогосподарського підприємства Олександр Шумський. Додає: "Цього року, у зв'язку з погодними умовами, жнива змістилися на два тижні та розпочалися пізніше".



Врожай озимого ячменю у господарстві 70 центнерів з гектара. Види на врожайність пшениці та ріпаку, теж хороші, але ми залежимо від погодних умов, — каже керівник сільгосппідприємства Віктор Шумський. Якщо погодні умови сприятимуть через 10 днів тут почнуть молотити ріпак та озиму пшеницю.



Зі слів керівника обласного управління агропромислового розвитку Юрія Горбенка, торік зібраний врожай зернових був рекордним, цього року очікують не менші врожаї.



Загалом в області посіяно 316 тисяч га зернових. З них — 160 тисяч складає озима пшениця, 23 тисячі озиме жито, майже 6 тисяч гектарів озимого ячменю, кукурудзи — 47 тисяч, соняшника — 41 тисяча, сої - 38 тисяч і гречки 2 тисячі гектарів.



Нагадаємо, посівна у південних районах Волині цьогоріч розпочалась 1 квітня. Аграрії почали сіяти яру пшеницю, ячмінь, овес та цукрові буряки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сільськогосподарська техніка вперше виїхала на поля господарства, що поблизу Луцька. Тут молотять 100 гектарів озимого ячменю.Впродовж дня роботу планують завершити, — розповів Суспільному агроном підприємствак.Комбайнеркаже — це його 21-і жнива. Сьогодні почав молотити озимий ячмінь. Цілий рік техніка стояла у гаражі, перед початком жнив її потрібно випробувати та підготувати до виходу у поле. Жатка на його комбайні має 9 метрів. Чоловік каже: "Раз проїжджає і 9 метрів немає".Днем раніше жнива не розпочинали, бо в ячменю була ще висока вологість, 9 липня техніку вивели у поле, — розповідає агроном Микола Романюк.Обмолочене зерно висипають на машину та везуть до складів."Врожай озимого ячменю у господарстві планують зібрати за день", — каже директор відділу сільськогосподарського підприємства Олександр Шумський. Додає: "Цього року, у зв'язку з погодними умовами, жнива змістилися на два тижні та розпочалися пізніше".Врожай озимого ячменю у господарстві 70 центнерів з гектара. Види на врожайність пшениці та ріпаку, теж хороші, але ми залежимо від погодних умов, — каже керівник сільгосппідприємства Віктор Шумський. Якщо погодні умови сприятимуть через 10 днів тут почнуть молотити ріпак та озиму пшеницю.Зі слів керівника обласного управління агропромислового розвитку Юрія Горбенка, торік зібраний врожай зернових був рекордним, цього року очікують не менші врожаї.Загалом в області посіяно 316 тисяч га зернових. З них — 160 тисяч складає озима пшениця, 23 тисячі озиме жито, майже 6 тисяч гектарів озимого ячменю, кукурудзи — 47 тисяч, соняшника — 41 тисяча, сої - 38 тисяч і гречки 2 тисячі гектарів.Нагадаємо, посівна у південних районах Волині цьогоріч розпочалась 1 квітня. Аграрії почали сіяти яру пшеницю, ячмінь, овес та цукрові буряки.

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