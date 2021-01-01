У Луцьку «на гарячому» зловили злодіїв, які викрадали автомобільні дзеркала. ФОТО

Протягом минулого тижня до поліції надійшло 8 повідомлень про викрадення бокових дзеркал з автомобілів у Луцьку.Поліцейські затримали двох підозрюваних у цих крадіжках, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Здебільшого, дзеркала зловмисники викрадали в нічний або дуже ранній період доби і з тих автомобілів, які не охоронялись.Потерпілі зазначали різні суми збитків: від 2 тисяч гривень і більше, залежно від марки й моделі транспортних засобів.Луцькі оперативники швидко вийшли на слід крадіїв і обох їх затримали «на гарячому». Ними виявились лучанин та житель Струмівки, обоє раніше мали проблеми з законом. Правоохоронці встановили, що дзеркала зловмисники після викрадення продавали. Частину краденого вилучили.Наразі за всіма фактами крадіжок розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 КК України. За крадіжку, вчинену повторно або за попередньою змовою групою осіб, їм загрожує арешт терміном від трьох до шести місяців або обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін.