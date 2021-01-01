У селищі на Волині безкоштовно перевірятимуть на гепатити та ВІЛ
Сьогодні, 18:38
Волинян запрошують на "Ярмарок здоров'я", під час якого усіх охочим безкоштовно вимірюватимуть артеріальний тиск, сатурацію, перевірятимуть на гепатити тощо.
Про це повідомляє КНП "Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги".
Ярмарок відбудеться у суботу, 31 липня з 9 до 14 години біля амбулаторії ЗПСМ смт. Благодатне.
Всім охочим безкоштовно буде проведено:
- вимірювання артеріального тиску;
- визначення рівня сатурації (насичення крові киснем) ;
- визначення рівня цукру крові;
- визначення рівня холестерину;
- проведенні швидкі тести на гепатити, ВІЛ.
"Профілактика захворювань - найкращий захист від захворювань", - зазначають організатори медичного заходу.
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Про це повідомляє КНП "Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги".
Ярмарок відбудеться у суботу, 31 липня з 9 до 14 години біля амбулаторії ЗПСМ смт. Благодатне.
Всім охочим безкоштовно буде проведено:
- вимірювання артеріального тиску;
- визначення рівня сатурації (насичення крові киснем) ;
- визначення рівня цукру крові;
- визначення рівня холестерину;
- проведенні швидкі тести на гепатити, ВІЛ.
"Профілактика захворювань - найкращий захист від захворювань", - зазначають організатори медичного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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