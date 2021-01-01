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У селищі на Волині безкоштовно перевірятимуть на гепатити та ВІЛ

У селищі на Волині безкоштовно перевірятимуть на гепатити та ВІЛ
Волинян запрошують на "Ярмарок здоров'я", під час якого усіх охочим безкоштовно вимірюватимуть артеріальний тиск, сатурацію, перевірятимуть на гепатити тощо.

Про це повідомляє КНП "Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги".

Ярмарок відбудеться у суботу, 31 липня з 9 до 14 години біля амбулаторії ЗПСМ смт. Благодатне.

Всім охочим безкоштовно буде проведено:
- вимірювання артеріального тиску;
- визначення рівня сатурації (насичення крові киснем) ;
- визначення рівня цукру крові;
- визначення рівня холестерину;
- проведенні швидкі тести на гепатити, ВІЛ.

"Профілактика захворювань - найкращий захист від захворювань", - зазначають організатори медичного заходу.

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Теги: ярмарок здоров'я, Благодатне, безкоштовно
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