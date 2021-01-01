У селищі на Волині безкоштовно перевірятимуть на гепатити та ВІЛ





Про це повідомляє КНП "Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги".



Ярмарок відбудеться у суботу, 31 липня з 9 до 14 години біля амбулаторії ЗПСМ смт. Благодатне.



Всім охочим безкоштовно буде проведено:

- вимірювання артеріального тиску;

- визначення рівня сатурації (насичення крові киснем) ;

- визначення рівня цукру крові;

- визначення рівня холестерину;

- проведенні швидкі тести на гепатити, ВІЛ.



"Профілактика захворювань - найкращий захист від захворювань", - зазначають організатори медичного заходу.

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