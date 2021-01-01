Поїхав з дому на велосипеді і зник: у Луцьку розшукують дідуся. ФОТО

Віталія Кекуша, 1947 року народження.



Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Відомо, 14 липня 2021 року він поїхав з дому на велосипеді червоного кольору та донині не повернувся, місцезнаходження останнього невідоме.



Прикмети: на вигляд 70-75 років, зріст 170 см, середньої статури, волосся сиве з залисинами.



Був одягнений: шорти сірого кольору, футболка, тапочки шкіряні коричневого кольору.



За цим фактом відкрите кримінальне провадження. Поліцейські докладають зусиль, аби встановити місце перебування чоловіка.



Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати за номерами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242, 0669238559 або 102.





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