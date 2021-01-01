У Луцьку прорвало трубу, води не буде до понеділка

У Луцьку через аварію на збірному водогоні Гнідавської насосної станції у районі ЛПЗ та прилеглих вулицях відключили воду.Про це повідомляє ІА "Конкурент".Попередньо КП "Луцькводоканал" планувало усунути проблему вже до 14:00 неділі, 18 липня, однак пізніше мешканцям повідомили, що вода у їх квартирах з'явиться тільки в понеділок, 19 липня.Набрати воду можна на дитячому майданчику за будинком на вулиці Шота Руставелі 13в. Там для мешканців зробили доступним гідрант. Набирати вожу можна до 19:00.