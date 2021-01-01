Ведмеді не вилазять з басейну, а леви «засмагають»: як переносять спеку в Луцькому зоопарку. ВІДЕО





Про це розповіла Людмила Денисенко.



У Луцькому зоопарку нині понад тисяча тварин 147 видів. Літньої пори у звіринці змінюють раціон підопічних, збільшують об'єми використаної води і ретельно стежать за самопочуттям тварин.



Хто і як переносить спеку

Під час спеки найкомфортніше у Луцькому зоопарку себе почувають мавпи, каже доглядачка відділу приматів Тетяна Пономарьова. Нинішня висока температура звична для ареалу розповсюдження макак, чорночубих мангобеїв і лемурів.



Особливий раціон і щасливі мавпи: як високі температури впливають на мешканців Луцького зоопаркуСуспільне Волинь

Тварини, які походять з Африканського континенту, Південного Сходу і Австралії де середня денна температура 30-40 градусів тепла, радіють спеці. Нинішні кліматичні умови на Волині їм нагадують рідні, – каже директорка звіринця.



За рекордно високої для Волині температури майже як у рідній пустелі нині себе почувають двоє верблюдів Луцького зоопарку.



Решта копитних тварин у зоопарку: олені, віслюки, барани зі слів Людмили Денисенко стали більш спокійними і менш рухливими.



Не надто полюбляють високі температури і гризуни. Більшу частину дня у тіні ховаються та дрімають єноти та вовки.



Особливий раціон

Спека внесла корективи у раціон підопічних Луцького зоопарку, розповідає ветеринар Володимир Когут. Нині вони стали їсти менше білкової їжі: каш і відварного м’яса. У раціоні переважають овочі і фрукти, для деяких тварин їх заморожують.



Також звірі стали більше пити, каже доглядач Леонід Саган. Аби тварини, які мають густе хутро краще почувалися у спеку, у вольєрах встановили додаткові місткості з водою. Сімейство ведмедів майже не вилазять з басейну у своєму вольєрі.



"Люди їздять відпочивати на курорт, так в нас тут ведмеді як на курорті. Насолоджується купіллю. Вони наберуться вітаміну D, сонячні ванни можуть підлікувати якісь подряпини на шкірі", – каже ветеринар Володимир Когут.



На відміну від ведмедів, вкрай рідко заходять до басейну у своєму вольєрі леви. Вони більше ніжаться на сонці, або ж ховаються у затінку.



Зі слів директорки зоопарку Людмили Денисенко, спека більше вплинула не на тварин, а на відвідувачів звіринця. Нині їх стало значно менше.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літня спека – в радість більшості підопічних луцького зоопарку. У звіринці є чимало тварин з Африканського континенту, яким високі температури не шкодять.Про це розповіла Суспільному директорка зоопаркуУ Луцькому зоопарку нині понад тисяча тварин 147 видів. Літньої пори у звіринці змінюють раціон підопічних, збільшують об'єми використаної води і ретельно стежать за самопочуттям тварин.Під час спеки найкомфортніше у Луцькому зоопарку себе почувають мавпи, каже доглядачка відділу приматів Тетяна Пономарьова. Нинішня висока температура звична для ареалу розповсюдження макак, чорночубих мангобеїв і лемурів.Особливий раціон і щасливі мавпи: як високі температури впливають на мешканців Луцького зоопаркуСуспільне ВолиньТварини, які походять з Африканського континенту, Південного Сходу і Австралії де середня денна температура 30-40 градусів тепла, радіють спеці. Нинішні кліматичні умови на Волині їм нагадують рідні, – каже директорка звіринця.За рекордно високої для Волині температури майже як у рідній пустелі нині себе почувають двоє верблюдів Луцького зоопарку.Решта копитних тварин у зоопарку: олені, віслюки, барани зі слів Людмили Денисенко стали більш спокійними і менш рухливими.Не надто полюбляють високі температури і гризуни. Більшу частину дня у тіні ховаються та дрімають єноти та вовки.Спека внесла корективи у раціон підопічних Луцького зоопарку, розповідає ветеринар Володимир Когут. Нині вони стали їсти менше білкової їжі: каш і відварного м’яса. У раціоні переважають овочі і фрукти, для деяких тварин їх заморожують.Також звірі стали більше пити, каже доглядач Леонід Саган. Аби тварини, які мають густе хутро краще почувалися у спеку, у вольєрах встановили додаткові місткості з водою. Сімейство ведмедів майже не вилазять з басейну у своєму вольєрі."Люди їздять відпочивати на курорт, так в нас тут ведмеді як на курорті. Насолоджується купіллю. Вони наберуться вітаміну D, сонячні ванни можуть підлікувати якісь подряпини на шкірі", – каже ветеринар Володимир Когут.На відміну від ведмедів, вкрай рідко заходять до басейну у своєму вольєрі леви. Вони більше ніжаться на сонці, або ж ховаються у затінку.Зі слів директорки зоопарку Людмили Денисенко, спека більше вплинула не на тварин, а на відвідувачів звіринця. Нині їх стало значно менше.

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