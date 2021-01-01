У Луцьку подорожчали послуги дитсадків. ВІДЕО





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Традиційно школи та дитячі садочки влітку зачиняються на канікули. Утім, у багатьох родинах в зв'язку із роботою потреба залишати діток під наглядом на цей період - не зникає. Тождитсадки залишаються працювати і у цей період. І, як кажуть у департаменті освіти Луцької міської ради, попит на функціонування дитсадків влітку - немалий.



Та ось цьогоріч вартість перебування дитини в дитсадку - подорожчала. Усього за червень плата зросла на 10%.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині частина дитячих садків працюватимуть в літній період, проте послуги закладів дошкільної освіти подорожчали.Про це повідомляє ІА "Конкурент". Традиційно школи та дитячі садочки влітку зачиняються на канікули. Утім, у багатьох родинах в зв'язку із роботою потреба залишати діток під наглядом на цей період - не зникає. Тождитсадки залишаються працювати і у цей період. І, як кажуть у департаменті освіти Луцької міської ради, попит на функціонування дитсадків влітку - немалий.Та ось цьогоріч вартість перебування дитини в дитсадку - подорожчала. Усього за червень плата зросла на 10%.

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