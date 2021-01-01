вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку подорожчали послуги дитсадків. ВІДЕО

У Луцьку подорожчали послуги дитсадків. ВІДЕО
В обласному центрі Волині частина дитячих садків працюватимуть в літній період, проте послуги закладів дошкільної освіти подорожчали.

Про це повідомляє ІА "Конкурент".

Традиційно школи та дитячі садочки влітку зачиняються на канікули. Утім, у багатьох родинах в зв'язку із роботою потреба залишати діток під наглядом на цей період - не зникає. Тождитсадки залишаються працювати і у цей період. І, як кажуть у департаменті освіти Луцької міської ради, попит на функціонування дитсадків влітку - немалий.

Та ось цьогоріч вартість перебування дитини в дитсадку - подорожчала. Усього за червень плата зросла на 10%.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, дитсадки, освіта, ціни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку подорожчали послуги дитсадків. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
20 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку гусінь знищує самшит. ВІДЕО
19 липень, 23:34
Луцький терорист пояснив, за що заручники повинні йому дякувати
19 липень, 22:59
Волинянин шукає матір, яка 46 років тому відмовилась від нього в пологовому
19 липень, 22:13
Схожі новини
«Забудовники будуть піднімати ціни на житло», – Андрій Разумовський «Забудовники будуть піднімати ціни на житло», – Андрій Разумовський
06 липень, 11:28
Відкриті басейни у Луцьку і поблизу: де і за скільки поплавати Відкриті басейни у Луцьку і поблизу: де і за скільки поплавати
19 червень, 11:24
У скільки лучанам обійдеться лепеха напередодні Трійці: ціни на ринку У скільки лучанам обійдеться лепеха напередодні Трійці: ціни на ринку
18 червень, 12:00
У Луцьку влітку працюватимуть 5 дитсадків. ПЕРЕЛІК У Луцьку влітку працюватимуть 5 дитсадків. ПЕРЕЛІК
16 червень, 10:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку подорожчали послуги дитсадків. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
 0
20 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку гусінь знищує самшит. ВІДЕО
19 липень, 23:34
 0
Луцький терорист пояснив, за що заручники повинні йому дякувати
19 липень, 22:59
 0
Волинянин шукає матір, яка 46 років тому відмовилась від нього в пологовому
19 липень, 22:13
 0
Медіа
відео
1/8