Тенісистка з Луцька виграла перший поєдинок на турнірі WTA в Палермо
Сьогодні, 09:36
Українська тенісистка Катаріна Завацька успішно стартувала на турнірі WTA-250 “32nd Palermo Ladies Open”, що проходить у Палермо (Італія).
Про це пише УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі першого кола уродженка Луцька впевнено переграла австралійку Лізетт Кабреру — 6:2, 6:3, яка на два рядки відстає від українки на два рядки в рейтингу WTA.
Поєдинок тривав 1 годину 19 хвилин.
Наступною суперницею українки стане сербка Ольга Данилович, яка обіграла росіянку Камілу Рахімову (8).
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Про це пише УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі першого кола уродженка Луцька впевнено переграла австралійку Лізетт Кабреру — 6:2, 6:3, яка на два рядки відстає від українки на два рядки в рейтингу WTA.
Поєдинок тривав 1 годину 19 хвилин.
Наступною суперницею українки стане сербка Ольга Данилович, яка обіграла росіянку Камілу Рахімову (8).
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