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Тенісистка з Луцька виграла перший поєдинок на турнірі WTA в Палермо

Тенісистка з Луцька виграла перший поєдинок на турнірі WTA в Палермо
Українська тенісистка Катаріна Завацька успішно стартувала на турнірі WTA-250 “32nd Palermo Ladies Open”, що проходить у Палермо (Італія).

Про це пише УНН з посиланням на Тенісний портал України.

У матчі першого кола уродженка Луцька впевнено переграла австралійку Лізетт Кабреру — 6:2, 6:3, яка на два рядки відстає від українки на два рядки в рейтингу WTA.

Поєдинок тривав 1 годину 19 хвилин.

Наступною суперницею українки стане сербка Ольга Данилович, яка обіграла росіянку Камілу Рахімову (8).

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Теги: спорт, теніс, Катаріна Завацька, Луцьк
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