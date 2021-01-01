Тенісистка з Луцька виграла перший поєдинок на турнірі WTA в Палермо

Катаріна Завацька успішно стартувала на турнірі WTA-250 “32nd Palermo Ladies Open”, що проходить у Палермо (Італія).



Про це



У матчі першого кола уродженка Луцька впевнено переграла австралійку Лізетт Кабреру — 6:2, 6:3, яка на два рядки відстає від українки на два рядки в рейтингу WTA.



Поєдинок тривав 1 годину 19 хвилин.



Наступною суперницею українки стане сербка Ольга Данилович, яка обіграла росіянку Камілу Рахімову (8).

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